Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre halk, 'Başkanlık', medyaya baskı ve ekonomi hakkında ne düşünüyor?

30 Mart yerel seçimleri sonuçları konusunda en isabetli oranlara ulaşan Gezici Araştırma Şirketi, son kamuoyu eğilim anketini açıkladı.

3 bin 840 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankete göre halkın büyük bir bölümünün başkanlık sistemine karşı olduğu ortaya çıktı. Ankette sorulan, ‘Başkanlık sistemini destekliyor musunuz?’ şeklindeki soruya halkın yüzde 23,2’si ‘evet’ derken, yüzde 76,8’i ise ‘hayır’ cevabını verdi.

Başkanlık sistemine karşı olan AKP’lilerin oranı ise 62. Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, ‘Türkiye’de hükümet veya Cumhurbaşkanı tarafından medyaya planlı bir baskı uygulandığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna ise halkın yüzde 69,7 ‘evet’ cevabını verdi. ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 30,3’te kaldı.

Ankette çözüm süreci konusunda da vatandaşlara sorular yöneltildi. Buna göre "Abdullah Öcalan ile MİT’in PKK konusunda görüşmelerini onaylıyor musunuz?" sorusunda halkın yüzde 76,1’i ‘hayır’ şıkkını işaretledi.

Anket çalışmasında sorulan, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın giderek daha otoriterleştiğini, baskıcı olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna halkın yüzde 68,9’u ‘evet’ dedi. AKP seçmeninde bu oran yüzde 25,7 olarak gerçekleşti.

Halkın yüzde 67,3’ü geçim sıkıntısı çekiyor

‘Hanenizin geçimini rahatça sağlayabiliyor musunuz?’ sorusuna, halkın yüzde 67,3’ü geçim sıkıntısı çektiği yönünde yanıt verdi. Yüzde 48,6’lık bir bölümü ise geçinemediğini söyledi.



Resmi rakamlar yüzde 10 altında gösterirken, gerçek hayatta ‘işsizim’ diyenlerin oranının yüzde 21,2 olması dikkat çekiyor. Ankette sorulan, “2015 seçimleri bugün yapılsa hangi partiye oy vermek istersiniz?” sorusuna, katılımcıların 39,1’i AKP derken, yüzde 28,7’si CHP, yüzde 18,1’i MHP, 9,5’i ise HDP cevabını verdi.