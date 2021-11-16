Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici: İktidar baharda yarı başkanlık referandumuna gidecek

"Yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı"

Seçim öncesinde yapılacak bu referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini öne süren Gezici, "50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz. Çünkü ülkede yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı" yorumunu yaptı.