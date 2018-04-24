Gezi teknesinde ayağı kırıldı

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, gezi teknesinde ayağı kırılan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek, tedavisinin yapılması sağlandı.

Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu\'ndaki gezi teknesinde ayağında kırık oluşan bir kişi için sahil güvenlikten yardım istendi. Bölgeye giden sahil güvenlik botuna alınan yaralı, sağlık personeli nezaretinde Göcek Limanı\'nda bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ayağında kırık olan ve tedaviye alınan kişinin genel sağlık durumunun, iyi olduğu öğrenildi.

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