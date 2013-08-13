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'Gezi olayları Şubat ayında planlandı; elimizde toplantı kaydı var'

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili konuşan Topbaş, 'Elimizde Şubat ayında yapılan, İstanbul'da hareketlerin nasıl başlatılacağı, ne yapılacağı ile ilgili bir toplantının kayıtları var' dedi

13 Ağustos 2013 17:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Maltepe sahil dolgu alanı projesini yerinde inceleyerek gazetecilere proje ve Gezi Parkı olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP Milletvekili İdris Bal’ın Gezi Parkı'yla ilgili hazırladığı ve “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçle ilgili yanlış yönlendirildiği” belirtilen raporun hatırlatılması üzerine, Topbaş şunları söyledi: “Taksim ile ilgili bir değerlendirme yapılmış. Orada tabi baktığınız yere göre değişir. Ben şunu isterdim, tek yönlü bakmak değil, boyutlarını farklı farklı değerlendirmek gerekir. Elimizde Şubat ayında yapılan bir toplantının kayıtları var. Yani İstanbul'da hareketlerin nasıl başlatılacağı, ne yapılacağı ile ilgili. Şubat ayında başlatılan ve başlayan kayıtları var. Bu kadarını söylemekle yetiniyorum. Bizim elimizde bazı deliller var.

Bunlar bir senaryo, bir farklı manipülasyon. Niçin Taksim'deki Cumhuriyet Caddesi ortasında 40 cm çapındaki çınar ağaçları kaldırılırken, budanırken ki orman fakültesi ve kurulu tarafından denetimi de yapılan bir çalışmaydı Sadabat'a dikildi. Hiç kimsenin bir gıkı çıkmadı. Gezi Parkı kenarında çitle çevrilmiş, iki metrelik yaya güvenliği için noktaya gelince kıyamet koptu. Neden, çünkü biliniyordu bu noktaya gelince hassas bir konu. Çevrecilik adına bir adım atılabilir."

 

İçinde siyasiler de var

 

"Toplantı yerli mi, yabancı mı, marjinal gruplar mı yoksa siyasilerin yaptığı bir toplantı mı?" sorusu üzerine Topbaş, "Siyasi değil ama içinde siyasilerden de zannediyorum bir kaç kişi olabilir. Onların detayını söyleyemeyeceğim. Burada yerli bir takım insanlar var. Hatta bundan sonrası için bile kendilerince yaptıkları çalışmalardan haberdarız. İstihbarat bunları biliyor. Bize de ulaşan bilgiler var. Gelen bilgileri de biz ilgililere aktarıyoruz. Bize de bir yerden geliyor zaten" diye konuştu.

 

Deprem riskini göz önüne aldık

 

"Maltepe sahil dolgu alanı projesinde, deprem riskine karşı ne gibi tedbirler alındı?" sorusuna ise Topbaş, "Marmara'daki bir deprem onun getirebileceği etkiler her şey dikkate alındığını ifade etmek isterim. Bundan dolayı burada bir konaklama yok. Doğru bir iş yaptık. Çünkü zemini çok güçlendirdik. Lodos dalgalara karşı etkileri ortadan kaldırabilecek güce sahip bir koruma bandı oluşturduk sahilde" ifadelerini kullandı.

 

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