Gezi soruşturması iddiasına CHP'den ilk yorum: Sadece Genel Başkan değil, 11 milyon seçmen de örgüt üyesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bugün Aydınlık gazetesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi eylemleriyle ilgili soruşturmada 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' suçlamasıyla şüpheliler arasında yer aldığı şeklinde çıkan haberle ilgili konuştu. Tanrıkulu, “Eğer Türkiye'de kent hakkına, ifade özgürlüğüne, çevre, örgütlenme ve yaşam hakkına sahip çıkmak örgüt üyeliği suçuysa o zaman CHP'nin her üyesi, 11 milyon seçmeni bu suçu işlemiştir. Ve 11 milyon seçmeniyle genel başkanıyla da CHP, bu örgütün üyesidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni, Levent'teki İl Başkanlığı Binası'nda yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer katıldı.

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bugün Aydınlık gazetesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Gezi eylemleriyle ilgili soruşturmada 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' suçlamasıyla şüpheliler arasında yer aldığı şeklinde çıkan haber üzerine açıklamalarda bulundu. Haberi okuduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Soruşturmayı başlatan savcının aynı zamanda Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın iddianamesini yazan savcı olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.

‘11 milyon seçmeniyle, Genel Başkanıyla

CHP bu örgütün üyesidir’

Tanrıkulu, "Tabi ki genel başkanımız, partililer ve bizler Gezi direnişinin ilk gününde Kadiköy'deki mitingimizi iptal ederek Taksim Meydanı'na geldik. Binlerce, onbinlerce partili ile geldik ancak bir tek parti flaması açılmadı. Gelişimizle birlikte Taksim'i, bütün direnişçilere, İstanbullulara açtık. Genel Başkanımız ve partimiz bunun öncülüğünü yapmıştır. Ancak biz bunu parti kimliğimizle değil yurttaş kimliğimizle yaptık ve yurttaş kimliğiyle de kentte sahip çıktık, örgütlenme hakkına sahip çıktık, çevre hakkına sahip çıktık. Eğer Türkiye'de kent hakkına, ifade özgürlüğüne, çevre, örgütlenme ve yaşam hakkına sahip çıkmak örgüt üyeliği suçuysa o zaman CHP'nin her üyesi, 11 milyon seçmeni bu suçu işlemiştir. Ve 11 milyon seçmeniyle genel başkanıyla da CHP, bu örgütün üyesidir" dedi.

‘Demokrasiye sahip çıkan liderliklere darbe yapma düşüncesindedirler’

Konuşmasında "Benim bu savcıya tavsiyem sadece genel başkanımıza değil bütün örgütümüze, 1 milyon üyemize, 11 milyon seçmenimize de bu davayı açmasıdır" diyen Tanrıkulu, " O savcı ile her yerde hesaplaşmaya hazırız. Bu anlayış Türkiye'de hukuk devletine 17 ve 25 Aralık'ta darbe yaptı. Şimdi de siyasi partilere, siyasi partilerin demokrasisine ve demokrasiye sahip çıkan liderlerliklere darbe yapma düşüncesindedirler. Biz buna her koşulda karşı çıkacağız ve hesaplaşacağız. O savcı ile her koşulda ve ortamda hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.

Dokunulmazlık zırhının

arkasına saklanmak istemiyoruz

Bir gazetecinin "Savcıya dava açacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Tanrıkulu, "Şu anda bir davanın açılacağı düşünülüyor. Öyle bir fezleke hazırlanmış. Dolayısıyla fezleke meclise gelecek. Kuşkusuz genel başkanımızın ve bizlerin dokunulmazlığı var. Ancak biz bu dokunulmazlık zırhının da arkasına saklanmak istemiyoruz. Genel Kurul dokunulmazlığımızı kaldırsın ve biz her türlü ortamda hesap veren değil hesap soran bir yargılama istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan saat 14.00'da başlayan bayramlaşma töreninde CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Ercan Karakaş, Parti Meclisi Üyeleri Tuncay Özkan, Elif Uzunşimşek, Milletvekilleri, Melda Onur, Mahmut Tanal, Haluk Eyidoğan, İhsan Özkes, Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarıgül ile il başkanlığı yöneticileri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bayramlaşma töreni öncesinde bir konuşma yapan Oğuz Kaan Salıcı törene katılanlara teşekkür ederek, tüm partililerin bayramını kutladı. Daha sonra parti yöneticileri ve partililer İl Binasının dışına çıkarak burada bayramlaştı.