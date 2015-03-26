Gezi olaylarında 'camide içki içtiler' iddiasına İlhan Cihaner'den suç duyurusu

CHP Milletvekili İlhan Cihaner, Gezi eylemleri sırasında Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan camisinde "içki içildi" iddiası hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kabataş'tan sonra Gezi Parkı eylemleri sırasında Bezm-i Alem Valide Sultan Cami iddiası da yargıya taşındı. CHP Milletvekili İlhan Cihaner, "camide içki içildi" iddiasına delil olarak gösterilen bira kutusunun sonradan konulduğunu, bunun fotoğraf ve videolarla ispat edildiğini belirterek, "Amaç halkı tahrik etmekti" dedi. Suç duyurusunda, bira kutusunun öyküsüyle ilgili madde madde iddialar dikkat çekti.

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner tarafından bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Gezi Parkı gösterileri sırasında bir grup eylemcinin polisten kaçarak Dolmabahçe’deki Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi’ne sığındığı, 3 Haziran 2013’te Anadolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansı’nın, abonelerine, “Cami’de içki içtiler” başlığıyla haber, fotoğraf ve görüntü geçtiği ifade edildi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, “Fotoğraf ve video görüntüsüyle desteklenen bu haber, kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştır” denilen dilekçede, şöyle devam edildi:

Çorum, Maraş, Sivas...





“Bu haber sonrasında protestocuların dine, dini değerlere, ibadethanelere saygılı olmadığı gibi bir tartışma başlatılmıştır. Başta dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri ile hükümete destek veren medya organları bu iddiaları gerçekmiş gibi aylarca gündemde tutmuşlardır. Eylemleri savunan ve destek verenler ile eylemi eleştirenler, ‘din karşıtlığı’ ve ‘dindarlık’ kavramları üzerinden karşı karşıya getirilmeye çalışılmıştır. Özellikle dini değerler üzerinden, halkın bir kesiminin diğer kesime karşı, kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa ve kin beslemeye açıkça tahrik edilmesinin sonuçları, yakın tarihimizde Çorum, Maraş ve Sivas’ta çok acı bir şekilde görülmüştür. Nitekim 57 yurttaşın hayatını kaybettiği, 200’ün üstünde yaralı; 300’e yakın ev ve işyerinin tahrip edilerek yakılması; binlerce ailenin göçüyle tarihin en karanlık sayfaları arasında yerini alan Çorum katliamı Alaaddin Camii’ne bomba atıldığına dair gerçek dışı bir haber üzerine başlamıştır.”

Haberin devamını okumak için tıklayınız...