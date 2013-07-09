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Gezi Parkı'nın ortasına sembolik mezarlık

Gezi Parkı'nın halka açılmasının ardından, yurt çapındaki eylemler sırasında hayatını kaybedenler için sembolik bir mezarlık yapıldı

09 Temmuz 2013 15:11

8 Temmuz pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren birkaç kez halka açılan ve kapatılan Gezi Parkı’nda bugün sembolik bir eylem gerçekleştirildi. 31 Mayıs 2013'ten bu yana Gezi Direnişi ve Lice 'deki karakol protestosunda hayatını kaybedenler unutulmadı.

 

'Ölümsüzdür'

 

Kaldırım taşlarından sembolik mezarlar yapan eylemciler, taşların üstüne “Ethem Sarısülük Ölümsüzdür", "Abdullah Cömert Ölümsüzdür", "Mehmet Ayvalıtaş Ölümsüzdür", "Medeni Yıldırım Ölümsüzdür" ibarelerini yazdı. Göstericileri kovalarken köprüden düşerek hayatını kaybeden polis  Mustafa Sarı için de  "Mustafa Sarı Rahmet Eylesin" yazıldı.

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