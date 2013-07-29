Gezi Parkı'nın 'iftar gözaltıları' serbest

Gezi Parkı’nda iftar açmak isterken gözaltına alınan dört kişi Emniyet ve savcılık sorgularının ardından, Haluk Ağabeyoğlu ile Ahmet Batal da mahkeme sorgularından sonra serbest bırakıldı.

İnternet haber sitesi bianet.org'da yayımlanan habere göre, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Halkların Demokratik Kongresi üyesi Haluk Ağabeyoğlu ile Sabancı Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Ahmet Batal serbest bırakıldı.

İkisi de “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” ve “görevini yaptırmamak için görevli polis memuruna direnmek” ile suçlanıyordu.

Gözaltında olan bir çocuk Emniyet Müdürlüğü’nden, SYKP üyesi Dilan Mehmetoğlu, Demircan Tetik ve Anıl Odyakmaz da savcılık sorgularının ardından serbest kaldı.

Altı kişi, Gezi Parkı’na kurulması planlanan Yeryüzü Sofrası’na yapılan polis saldırısında gözaltına alınmıştı.