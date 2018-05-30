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Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevriliyor

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi

30 Mayıs 2018 14:05



Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5\'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruluyor.

(FOTOĞRAF)

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