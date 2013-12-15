Gezi Park'ındaki anmaya polis müdahale etti

Gezi Parkı'na gelen ve park içine gelerek Gezi'de hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını yere koyarak anma yapmak isteyen 50 kişilik gruba polis müdahalesi geldi.

Anmaya katılan CHP İstanbul Milletvekilida polislerin müdahalesi arasında kaldı. Müdahale sonrası açıklama yapan Melda Onur, Gezi Parkı'nın halka açık olan bir park olduğunu söyleyerek gelen kişilerin hiçbir slogan atmadan eylem yapmadan ölen arkadaşlarının fotoğraflarını yerlere koyarak sadece anma yaptıklarını söyledi. Onur, "Polise göre burası hassas bölgeymiş burada toplanılamazmış. Burası NATO üssü mü? Ben buraya dolmamı da yapıp getirir piknik yapar yerim. İktidarı korku dağları sarmış. Bir de bana siz gidin biz onları dağıtırız diyorlar. Pankart açıyorlarmış pankart değil ölen kişilerin fotoğrafları vardı insanlarda. Çok garip arkada bekleselerdi. İnsanlar dağılıp gidecekti. Anlamsız komik bir müdahale. Yazık!" diyerek müdahaleye tepki gösterdi.