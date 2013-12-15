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Gezi Park'ındaki anmaya polis müdahale etti

Anmaya katılan CHP'li Melda Onur, vatandaşlar slogan atmamasına ve pankart açmamasına rağmen polisin kalkanlarla müdahale ettiğini söyledi

15 Aralık 2013 23:21

Gezi Parkı'na gelen ve park içine gelerek Gezi'de hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını yere koyarak anma yapmak isteyen 50 kişilik gruba polis müdahalesi geldi.
Anmaya katılan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da polislerin müdahalesi arasında kaldı. Müdahale sonrası açıklama yapan Melda Onur, Gezi Parkı'nın halka açık olan bir park olduğunu söyleyerek gelen kişilerin hiçbir slogan atmadan eylem yapmadan ölen arkadaşlarının fotoğraflarını yerlere koyarak sadece anma yaptıklarını söyledi. Onur, "Polise göre burası hassas bölgeymiş burada toplanılamazmış. Burası NATO üssü mü? Ben buraya dolmamı da yapıp getirir piknik yapar yerim. İktidarı korku dağları sarmış. Bir de bana siz gidin biz onları dağıtırız diyorlar. Pankart açıyorlarmış pankart değil ölen kişilerin fotoğrafları vardı insanlarda. Çok garip arkada bekleselerdi. İnsanlar dağılıp gidecekti. Anlamsız komik bir müdahale. Yazık!" diyerek müdahaleye tepki gösterdi. 
Polis Gezi Parkı çevresi ve Taksim Meydanı'nda önlem aldı.

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