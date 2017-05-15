Gezi Parkı'nda yeşile verilen zarar yargıya taşınıyor

Gezi Parkı’yla ilgili bir rapor hazırlayan Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni düzenleme çalışmalarının parka büyük zarar verdiğini iddia ederek konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, dernek başkanı Birkan Işın, Gezi Parkı’na yapılan işlemlerle ilgili tespit davası için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Işın “Çıkan rapora göre dava açacağız” dedi.

BB’nin Gezi’deki “rulo çim, kazıma, sulama” gibi düzenleme çalışmalarıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda çalışmalar nedeniyle ağaçlara zarar verildiğinin altı çizilerek sorumluları “bu yanlıştan dönmeye” davet etti. Raporda çalışmalar sırasında çok sayıda ağacın köklerinin zarar gördüğüne, mesafe bırakılmadan dikilen yeni ağaçların büyümesinin imkânsız olduğuna, gereksiz yere yeni çimler dikilerek kamu israfı yapıldığı ifade edildi.

İBB’ye 5 maddelik uyarı

Dernek üyesi peyzaj mimarı Faruk Dığış tarafından İBB’nin çalışmalarıyla ilgili hazırladığı raporda özetle şöyle denildi:

1 Gezi Parkı’nın Cumhuriyet Caddesi tarafındaki geçen aylarda tesis edilen çim alandaki çökmelerin tamiri ve yamalarının yapılması adına alanın tamamına mini ekskavatör sokarak tüm çim alanın kazındığını gördük. Bu işlem sırasında maalesef alanda bulunan yetişmiş Çınar ağaçlarının (Platanus orientalis) saçak kök sistemlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü tespit ettik.

2 Çim alanın sulanması için kurulmuş olan sulama sisteminin de bu kazıma işlemi esnasında parçalandığını ve kullanılamaz hale getirildiğini gördük.

3 Parkın içinde bulunan çocuk oyun alanının hemen arkasında bulunan duvarın önüne Cupressocyparis leylandii’ler dikilmiş. Yaklaşık 50 cm aralıkla dikilmiş olan bu bitkiyi sağlıklı bir şekilde büyüyemeyeceği bir ortama hapsedip sonrasında ölümünü seyretmek, özellikle peyzaj mimarlığı açısından sorgulanması gereken bir harekettir.18-21 metre boya 400-450 cm çapa ulaşabilecek bir bitkiyi 50 cm aralıkla dikmekse tam bir cehalettir.

4 Park genelinde bütün toprak yüzeyler (sağlıklı çimler de sökülmek suretiyle) yeniden rulo çim ile döşendi. Çim alanların ağaçların gövdelerine tamamen yakınlaştırılması öncelikle köklerin hava almasına engel olmakta uzun vadede ise çimin periyodik bakımı esnasında ağaç gövdesinin yaralanmasına, zarar görmesine ve ölümüne sebep olmaktadır.

5 Taksim Gezi Parkı’nı Asker Ocağı Caddesi üzerinden karşıya bağlayarak yapılmakta olan köprü bu boyutları ile ilerlemeye devam ederse parkın meydana bakan tarafındaki iki büyük çınar ağacının hayatı tehlikeye giriyor. Zira köprüye verilen eğim yüzünden bu ağaçların büyük zarar göreceği belki de kesilmesi gerekeceği aşikâr. Ekolojik köprü yapacağız derken mevcut ağaçların hayatını tehlikeye atmak kabul edilemez.”