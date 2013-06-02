Protestocular Taksim'de buluştu, kalabalık büyüyor

Gezi Parkı eyleminde polisin çekilmesiyle binlerce göstericinin girdiği Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde dağılan kalabalık tekrar toplanıyor.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda sabaha kadar bekleyen kalabalık sabah saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle meydandan ayrıldı ancak öğle saatlerinden itibaren gruplar yeniden meydanda toplanmaya başladı.

Bazı eylemciler meydanda ve parkta ellerinde poşetlerle çöpleri toplarken, bazı gruplar da slogan atarak protestoya devam ediyor.

Binlerce İstanbullu'nun buluştuğu Taksim Meydanı'nda şenlik havası var; halaylar çekiliyor, şarkılar söyleniyor.

184 kişi serbest

Bu arada dün gözaltına alınan 184 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Barikat kuruldu

Dün polisin çekilmesiyle Taksim Meydanı'na giren protestocular, polisin olası bir müdahalesine karşı daha önce polislerin kullandığı demir bariyerlerle ve belediyeye ait inşaat perdeleriyle Taşkışla ve Gümüşsuyu'nda barikat kurdu.

İş makineleri ateşe verildi

Gezi Parkı bitişiğindeki yayalaştırma projesi şantiyesinde bulunan iş makineleri ve bir tanker ateşe verildi. Araçlar birden alevler içinde kalırken, zaman zaman patlamalar oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlardaki yangını ve bir ağaca sıçrayan alevleri söndürdü.

İş makineleri kullanılamaz hale geldi.

Meydan'da enkaz ve temizlik

Taksim Meydanı çevresinde, yakılan ve tahrip edilen belediye otobüsü ve bazı araçların enkazı bulunuyor. Eylemciler sabah saatinde alanlardaki çöpleri topladı. Akşam saatlerinde de Taksim Meydanı'ndaki kalabalık artarak çoğalıyor.

Beşiktaş sakin

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, İnönü Stadı'nın çevresi ve Dolmabahçe'de, dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Polis, göstericilere tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale etti.

Beşiktaş'ta da grupların sabah saatlerine doğru ayrılmasının ardından hayat normale döndü.

Yer yer kaldırım taşlarının ve trafik levhalarının söküldüğü, çöp konteynerlerinin devrildiği Beşiktaş bölgesinde, belediye görevlileri temizlik çalışması yapıyor.

Taksim'e destek gece de sürdü

Dün gece birçok yerde Taksim'deki gösterilere destek yürüyüşleri yapıldı.

Bakırköy, Kadıköy, Beylikdüzü ve Şişli'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde vatandaşlar parklarda toplanarak, Gezi Parkı eylemine destek verdi.

Bazı vatandaşlar evlerinin ışıklarını yakıp söndürürken, tava ve tencereleri birbirine vurdu. Trafikteki araçlar da kornalarını çaldı.