T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi Parkı'nda yapılan müdahaleye Uluslararası Af Örgütü'nden kınama

Müdahalenin kaygı verici olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü, polisin eylemcilere aşırı güç kullandığını ve göstericilerin ağır yaralandığını belirtti

31 Mayıs 2013 15:51

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı'nda yıkıma karşı yapılan eylemlere karşı polisin müdahalesini kınadığını belirten bir açıklama yaptı.

Müdahalenin kaygı verici olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü, polisin eylemcilere aşırı güç kullandığını ve göstericilerin ağır yaralandığını belirtti.

"Uluslararası Af Örgütü, Taksim Gezı Parkı'ndaki barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasını kınıyor" başlıklı açıklama şöyle:

Taksim'deki Gezi Parkı, bölgede yapılan geniş çaplı  yenileme çalışmaları kapsamında bir alışveriş merkezi inşa edilmesi için yıkımla karşı karşıya. Son iki gündür bu uygulamaya karşı çıkan düzinelerce gösterici parkta çadır kurmuştu. 30 Mayıs sabahı çok erken saatlerde, polis çadırları yerle bir etti ve göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. 23 yaşında bir gösterici biber gazı kullanılması sebebiyle ciddi şekilde yaralandı, bir ağaca tutunmak isterken polis tarafından tekmelendi ve darp edildi.

Bir toplantıyı dağıtma kararı, her zaman başvurulacak en son yöntem olmalı, gereklilik ve orantılılık ilkeleri ile bağdaşmalıdır. Uluslararası standartlar polisin toplantıları dağıtırken güç kullanmamasını, ya da bu uygulanabilir değilse, güç kullanımını minimum gereklilikle sınırlandırmasını gerektirmektedir. Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri, Taksim Gezi Parkı’nda aşırı ve gereksiz güç kullanıldığı iddialarını hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturmaya ve keyfi güç kullanımından sorumlu emniyet görevlilerinin yargılanmasını sağlamaya çağırmaktadır. Uluslararası Af Örgütü ayrıca, yetkililerden, göstericilerin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını güvence altına almalarını talep etmektedir."

ETİKETLER

gezi parkı yıkımuluslararası af örgütükınamamüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24