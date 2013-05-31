Gezi Parkı'nda yapılan müdahaleye Uluslararası Af Örgütü'nden kınama

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı'nda yıkıma karşı yapılan eylemlere karşı polisin müdahalesini kınadığını belirten bir açıklama yaptı.

Müdahalenin kaygı verici olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü, polisin eylemcilere aşırı güç kullandığını ve göstericilerin ağır yaralandığını belirtti.

"Uluslararası Af Örgütü, Taksim Gezı Parkı'ndaki barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasını kınıyor" başlıklı açıklama şöyle:

Taksim'deki Gezi Parkı, bölgede yapılan geniş çaplı yenileme çalışmaları kapsamında bir alışveriş merkezi inşa edilmesi için yıkımla karşı karşıya. Son iki gündür bu uygulamaya karşı çıkan düzinelerce gösterici parkta çadır kurmuştu. 30 Mayıs sabahı çok erken saatlerde, polis çadırları yerle bir etti ve göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. 23 yaşında bir gösterici biber gazı kullanılması sebebiyle ciddi şekilde yaralandı, bir ağaca tutunmak isterken polis tarafından tekmelendi ve darp edildi.

Bir toplantıyı dağıtma kararı, her zaman başvurulacak en son yöntem olmalı, gereklilik ve orantılılık ilkeleri ile bağdaşmalıdır. Uluslararası standartlar polisin toplantıları dağıtırken güç kullanmamasını, ya da bu uygulanabilir değilse, güç kullanımını minimum gereklilikle sınırlandırmasını gerektirmektedir. Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri, Taksim Gezi Parkı’nda aşırı ve gereksiz güç kullanıldığı iddialarını hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturmaya ve keyfi güç kullanımından sorumlu emniyet görevlilerinin yargılanmasını sağlamaya çağırmaktadır. Uluslararası Af Örgütü ayrıca, yetkililerden, göstericilerin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını güvence altına almalarını talep etmektedir."