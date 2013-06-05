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Gezi Parkı'nda Miraç Kandili hazırlıkları

'Mülk Allahındır' sloganlarıyla ilk günden itibaren eylemlere ve Gezi Park’taki nöbet bekleyişine katılan ‘Anti Kapitalist Müslümanlar’ da Miraç Kandili için inananları direniş alanına çağırdı

05 Haziran 2013 16:35

Gezi Parkı protestoları 9. güne girerken, bu geceki Miraç Kandili için de direnişin merkezi haline gelen Gezi Parkı’nda bir hazırlık var.

Dün sosyal medya üzerinde paylaşılan bazı mesajların Gezi Parkı eylemlerine göndermede bulunarak Miraç Kandili’ni hatırlatması üzerine; hem olası provokasyonları önlemek, hem de park alanında 9 gündür mücadele eden her kesim ve inançtan insanın ortaklığını vurgulamak için uyarılar ve Miraç Kandili’ne yönelik hazırlıklar yapılıyor.

“Mülk Allahındır” sloganlarıyla ilk günden itibaren eylemlere ve Gezi Park’taki nöbet bekleyişine katılan ‘Anti Kapitalist Müslümanlar’ da Miraç Kandili için inananları direniş alanına çağırdı.

Dün gece Gezi Park’ta toplanarak eğlenceler düzenleyen kalabalıktaki ‘fısıltı gazetesi’yle yaygın olarak dolaşan, “Yarın Miraç Kandili, daha dikkatli oluyoruz; miting alanında içki içmiyoruz” uyarıları, el ilanları ve ağaçlara yapıştırılan bazı duyurularla da desteklendi.

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