'Gezi Parkı'na teşvik primi' iddiası ardından gelen istifa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan istifa etti. İstifanın ’kişisel nedenlerle’ olduğu açıklanırken, yerine oyuncu Mehmet Çevik getirildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre konuyla ilgili Şehir Tiyatrosu’nun bulunduğu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan ve oyuncu Mehmet Çevik ile diğer oyuncular hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Tahir Büyükakın, uzun süredir Kocaeli Büyük Şehir Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni görevini yürüten Veysel Sami Berikan’ın, kişisel nedenlerle istifa etmek istediğini belirterek, "Geçen cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşanan bir takım tartışmalar nedeniyle, kendisi bize kişisel sebeplerden dolayı genel sanat yönetmenliği görevinden istifa etmek istediğini iletti. İstifasının Gezi Parkı ile ilgili herhangi bir bağlantısı yoktur" diye konuştu.

İstifasının Gezi Parkı olaylarıyla ilgisi olmadığını söyleyen Veysel Sami Berikan da, "Benim istifam şehirde ya da ülkemizde olan herhangi bir olayla uzaktan yakından alakalı değildir. Cuma günkü toplantıda kendimi çok başarılı göremedim. Sezonun başında böyle bir kan değişikliğini uygun gördüğüm için istifamı verdim" dedi.

Mehmet Çevik geldi

Veysel Sami Berikan’ın yerine Büyükşehir belediyesi Genel sanat Yönetmenliği’ne getirildiği açıklanan oyuncu Mehmet Çevik ise, görevi devraldığı arkadaşının şehir tiyatrolarını çok güzel bir şekilde toparlayıp kendisine bıraktığını söyledi. Çevik, "Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Veysel arkadaşım çok güzel toparlamış şehir tiyatrolarını. Mutluyum" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda, gezi parkı eylemlerine katılan bazı oyunculara teşvik primi verilmediği iddia edilmiş, bunun da tepkilere neden olduğu öne sürülmüştü.