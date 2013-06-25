Gezi Parkı'na ağaç ve çiçek dikimi tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Taksim Gezi Parkı'na yapılan ağaç ve çiçek dikiminin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi : Taksim Gezisi'ne: 202 bin adet mevsimlik çiçek, 5 bin adet gül, 129 yetişkin ağaç dikilirken, 26 bin metrekare yeni çim serildi.Taksim Gezi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nca, 16 Haziran 2013 tarihinden bu yana sürdürülen ağaç ve çiçek dikimi çalışmaları tamamlandı.

-Yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında parka 21 adet ıhlamur, 52 adet akçaağaç, 36 adet manolya, 20 adet zakkum olmak üzere toplam 129 adet yeni ağaç dikildi.

-Dikilen bu ağaçlar 15 yaş üzeri ve 7-8 metre boyunda yetişkin ağaçlar.

-Parktaki çiçek portallarına da 202.000 adet mevsimlik çiçek,

-5000 adet gül dikildi.

-Tahrip olan çim alan da yenilenerek, 26 bin metrekare yeni çim serildi.

-Park alanına 50 adet yeni oturma bankı konuldu.

-Parktaki 82 oturma bankının da tamiratı yapılarak tekrar kullanıma sunuldu.

-Böylece Gezi Parkı'ndaki oturma gruplarının sayısı 132 adede ulaştı.

-Zarar gören çocuk oyun grubunun yerine de yenisi konuşlandırıldı.

-Zarar gören aydınlatma tesisatı, aydınlatma direkleri elden geçirildi ve eksiklikleri tamamlanarak çalışır hale getirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, İstanbul 'a son 9 yılda 19.869.468 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yeşil alan miktarı 2004 yılında 30.109.933 metrekare iken, 2013 yılının ilk çeyreğinde bu miktarın 49.979.401 metrekareye çıkarıldığı, yeşil alan artış oranının yüzde 65,99 olarak gerçekleştiği ve son 9 yılda İstanbul'a toplam 1.293.344 adet ağaç dikildiği ifade edildi.