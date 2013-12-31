Gezi Parkı yeni yıla 'kapalı' girdi

Yeni yıla Taksim Meydanı'nda girmek isteyen İstanbullular, bu bölgede yoğunluk oluşturmaya başladı. Emniyet görevlileri tarafından, özellikle Taksim Meydanı ve Gezi Parkı civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhuriyet Anıtı çevresi de girişlere kapatılırken, kutlamalar için anıt etrafına toplananlar polisler tarafından buradan çıkarıldı.

Taksim'de ayrıca Berkin Elvan için dilek fenerleri uçuruldu.

Taksim'de yılbaşı

Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nın değişik noktalarında süsleme ve ışıklandırmalar yapıldı. Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından, nostaljik tramvay üzerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca mini konser verildi. Tramvay üzerinden vatandaşlara hediye paketleri dağıtıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki bazı eğlence mekanlarının ve dükkanların, çeşitli afişlerle ve Noel Baba kıyafetli çalışanlarla, yılbaşına özel kampanyalar düzenleyerek, müşteri çekmeye çalıştığı görüldü. Taksim Meydanı'nda, Meydan'a çıkan yollarda ve İstiklal Caddesi'nde tezgah açan satıcılar, yılbaşıyla ilgili ürünler sattı.

Bu arada güven timleri, taciz, kapkaç, yankesicilik gibi suçların önüne geçmek için, seyyar satıcı, Noel Baba, ayakkabı boyacısı ya da Milli Piyango bileti satıcısı kılığında bölgede görev yaptı ve yeni yıla huzurlu bir şekilde girilmesi için çaba harcadı.

Berkin Elvan için dilek fenerleri uçuruldu

Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Berkin Elvan için Taksim Meydanı’nda eylem yapıldı. Eyleme, üstünde ‘Nurtepe’ yazılı kaşkollarıyla katılan eylemciler, ‘2013 yılı özeti, Sizin çocuklarınız çaldı!!! Bizim çocuklarımız öldü’ pankartı açtı. Elvan için dilek feneri uçuran eylemciler, meşale yakarak slogan attı. Eylemlerde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin resimleri sergilendi. Gurup, eylemden sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Berkin Elvan, yaklaşık 200 gündür hastanede tedavi görüyor.