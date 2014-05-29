T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi Parkı'na yarım saatlik kapama

Gezi Parkı protestolarının yıl dönümü öncesi geniş güvenlik önlemi alan polis, Taksim'de bulunan Gezi Parkı'nı 'tedbir amaçlı' kapattı

29 Mayıs 2014 20:57

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü olan 31 Mayıs öncesi polis ekipleri Gezi Parkı’na giriş ve çıkışları “tedbir amaçlı” yasakladı. Gezi Parkı içerisine giren sivil ve üniformalı polisler park içerisinde oturan vatandaşları dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Park, yarım saat kapalı kaldıktan sonra tekrar açıldı. Bir eylem ihbarı üzerine parkın kapatıldığı öğrenildi.

Zeki Günal’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, parkın etrafını sararak girişleri yasaklayan polis ekipleri gezmek için gelen turistleri de geri çevirdi. Parktan geçmeye çalışan vatandaşlar ise polisin uyarısıyla karşılaştı. Parkın iç kısmında çevik kuvvet ekipleri hazır bekletilirken, yaklaşık yarım saat sonra tekrar açıldı. Polis ekiplerinin, bir eylem ihbarı üzerine parkı kapattığı öğrenildi. Cumhuriyet Anıtı çevresinde demir bariyerlerle alınan önlemler ise devam ediyor.

 

25 bin polis görev yapacak

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi olaylarının yıldönümünde Taksim ve çevresinde 25 bin polis ve 50 TOMA’nın görev yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Taksim Meydanı’nın bariyerlerle kapatılmayacağı ancak bölgede toplanmalara izin verilmeyeceği belirtildi.

Taksim bölgesinde polislerin bir kısmı Gezi Parkı içinde tutulurken, bağlantı yollarına da polis konuşlandırılacak. Polis Taksim’e çıkan güzergahlarda toplanmalara izin vermeyerek müdahale edecek.

 

Toplanma çağrısından iki gün önce kapatıldı

 

Taksim Platformu, Gezi protestolarının yıldönümü gerekçesiyle vatandaşları cumartesi günü Gezi Parkı'nda toplanmaya çağırmıştı.

ETİKETLER

gezi parkıkapatıldıprotestoyıl dönümü

İlgili Haberler

Taksim Dayanışması: 31 Mayıs'ta Taksim Meydanı'ndayız

Taksim Dayanışması: Gençlerin ölmesinde sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Bu şiddete neden olan Başbakan başta herkes yargılanmalı

Vali Mutlu: 31 Mayıs'ta olumsuzluk arzusu içinde olan gruplara müsaade etmeyeceğiz

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim ve Gezi Parkı'nın hiç bir zaman vatandaşlara kapatılmadığını savundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24