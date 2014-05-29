Gezi Parkı'na yarım saatlik kapama

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü olan 31 Mayıs öncesi polis ekipleri Gezi Parkı’na giriş ve çıkışları “tedbir amaçlı” yasakladı. Gezi Parkı içerisine giren sivil ve üniformalı polisler park içerisinde oturan vatandaşları dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Park, yarım saat kapalı kaldıktan sonra tekrar açıldı. Bir eylem ihbarı üzerine parkın kapatıldığı öğrenildi.

Zeki Günal’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, parkın etrafını sararak girişleri yasaklayan polis ekipleri gezmek için gelen turistleri de geri çevirdi. Parktan geçmeye çalışan vatandaşlar ise polisin uyarısıyla karşılaştı. Parkın iç kısmında çevik kuvvet ekipleri hazır bekletilirken, yaklaşık yarım saat sonra tekrar açıldı. Polis ekiplerinin, bir eylem ihbarı üzerine parkı kapattığı öğrenildi. Cumhuriyet Anıtı çevresinde demir bariyerlerle alınan önlemler ise devam ediyor.

25 bin polis görev yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi olaylarının yıldönümünde Taksim ve çevresinde 25 bin polis ve 50 TOMA’nın görev yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Taksim Meydanı’nın bariyerlerle kapatılmayacağı ancak bölgede toplanmalara izin verilmeyeceği belirtildi.

Taksim bölgesinde polislerin bir kısmı Gezi Parkı içinde tutulurken, bağlantı yollarına da polis konuşlandırılacak. Polis Taksim’e çıkan güzergahlarda toplanmalara izin vermeyerek müdahale edecek.

Toplanma çağrısından iki gün önce kapatıldı

Taksim Platformu, Gezi protestolarının yıldönümü gerekçesiyle vatandaşları cumartesi günü Gezi Parkı'nda toplanmaya çağırmıştı.