Gezi Parkı eylemlerinin sosyal karnesi

Gezi Parkı eylemleri başladığından bu yana toplam 143 milyon 795 bin tweet atıldı. bunun yanı sıra aktif kullanıcı sayısı 1 milyon 800 binlerde 10 milyona kadar yükseldi. Eyleme destek veren Cem Yılmaz takpçi sayısını en çok artıran ünlü olurken, Başbakan Recp Tayyip Erdoğan takipçi sayısını en çok artıran siyasetçi oldu.

Radikal gazetesinden M. Serdar Kuzuloğlu, "Gezi Parkı eylemlerinin sosyal medya karnesi"ni yazdı. İşte Radikal gazetesinde yayımlanan (19.06.2013) o yazıdan ilgili kısım:

Belki de sosyal medyanın en yoğun kullanıldığı halk hareketi olarak tarihe geçen Taksim Gezi Parkı direnişinin Twitter'a izdüşümlerine bakalım.

29 Mayıs - 10 Haziran arasında Twitter da en sık kullanılan kelimelerin bulutu:



Bu hafta Twitter’dan edinilen resmi veriler ışığında sosyal medya analiz aracı Somemto’dan (somemto.com) edinilen bazı verilere bakacağız. Araştırma olayların tırmanışa geçtiği 29 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında Twitter’da yazılan Türkçe içeriğinin tamamını oluşturan 143 milyon 795 bin 432 adet mesaj üstünde gerçekleştirildi.

Twitter’ın ‘dirilişi’



Verilere baktığımızda ilk fark edilen Twitter’da içerik paylaşan ve mesaj yazan kullanıcılardaki artış oluyor. O zamana kadar sadece okuyucu olarak bulunan üyelere ek olarak yeni kaydolanlarla beraber kullanıcı sayısında bariz bir artış yaşanmış. 29 Mayıs’ta 1 milyon 800 binlerdeki aktif Türk kullanıcı sayısı 10 Haziran’da 9 buçuk milyon kişiyi geçiyor.



Takipçi trendleri



Eylemlerden bağımsız olarak kitlesini en çok arttıran kişi 121 bin 199 yeni takipçiyle Cem Yılmaz oldu. Eylemlerde adı geçen kişiler arasında yeni takipçi kazanma sıralamasında ilk sırayı 52 bin 424 kişiyle Recep Tayyip Erdoğan alırken, 208 bin 158 kişiyle Okan Bayülgen ikinciliği aldı. Kimi çevreler tarafından yoğun eleştiriler alan Memed Ali Alabora ilk 15 kişiyi barındıran listede yer alamadı.

Mesaj eğilimleri



Araştırmayı kapsayan tarih aralığında 18 milyon 935 bin 909 adetle en çok mesaj kitlesel direnişin ilk günü sayabileceğimiz 1 Haziran günü atıldı. 3 Haziran’dan itibaren günlük ortalama mesaj sayısı 9,8 milyon civarına yerleşti.



Mesajların neredeyse 24 saat birbirine yakın adetle atıldığı 1 Haziran’ı istisna sayarsak Twitter kullanımının polis müdahalelerinin başlangıç ve bitiş anında en yüksek sevilere ulaştığını gözlemliyoruz. Gece 1 ile sabaha karşı 6 saatleri arasının seyrek geçtiği dikkat çekiyor.

En çok ilgi görenler



Söz konusu aralıkta eylemlerle ilgili en çok retweet edilen (başka bir deyişle paylaşılan) içerik Cem Yılmaz’ın biber gazını eleştirdiği mesaj. 44 binden fazla kişinin paylaştığı bu içerik aynı zamanda 4 gün boyu en çok paylaşılan olma özelliğini korudu. Başörtüsü hassasiyetiyle ilgili bir diğer tweet ise 6 gün boyu en çok retweet edilen mesaj oldu.

Twitter kullanıcıları en çok retweet’i 31 Mayıs ve 1 Haziran günlerinde gerçekleştirmiş. Günler bazında en çok retweet edilen tweet sıralaması ise şöyle gerçekleşti:



Genel retweet sıralamasıysa şöyle gerçekleşti.



Paylaşılan adresler



Olaylar sırasında en çok paylaşılan web sitesi adreslerinin ilki eylemin de sloganı haline gelen direngeziparki.com oldu. Ancak ilginç bir şekilde bu adreste konuyla ilgili hiçbir şey bulunmuyordu. İkinci sırayı Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’ın ‘Kimse anlatamıyor bari ben anlatayım’ başlıklı yazısı oluşturdu.

Sıralama şöyle:

En popüler etiketler



Eylemler süresinde hashtag olarak da bilinen etiketler yoğun olarak kullanıldı. En çok kullanılan ilk 10 etiket şöyleydi: