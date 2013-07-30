'Gezi Parkı eylemlerinin devam edeceği yönünde istihbaratımız var'

Gezi Parkı gösterileriyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, farklı amaç ve şekillerde yeni gösteriler olacağı yönünde istihbarata sahip olduklarını söyledi.

Gösterilerin hükümeti devirmek amacıyla yapılmış olabileceğini söyleyen Arınç, "Muhalefetin 'Bu hükümet gitsin' demekten başka söyleyebileceği doğru bir şey yok. Siyaseten bu onların da hakkıdır. 'Bu hükümet kötü, yanlış işler yapıyor, gitsin. Ben ülkeme daha güzel hizmet edeceğim' diyebilirler ama bunun yeri Meclis'tir, Meclis dışında bütün Türkiye'dir ama Türkiye'deki kanun, nizam ve gösterilen ölçüler içinde miting, toplantı yapmaktır, fikirlerini ifade etmektir” dedi.

‘Kendi başlarına ortada kaldılar’

TRT Haber’de katıldığı televizyon programında konuşan Arınç, “Bu muhalefetin çok güçlü olmadığını ve hükümetin gidici olmadığını anlayanlar yıkarak, tahrip ederek, zarar vererek hükümeti çaresiz konuma getirmek istemiş olabilirler. Bunda başarılı olamadılar. Çünkü hükümetimiz güçlü. Bu iddia ettikleri hususların da hiçbir dayanağı yok, vicdanen de hiçbir dayanağı yok. Dolayısıyla halkın itibar etmediği gösteriler haline geldi, halk karşı çıktı. Bu sözleriyle, bu davranışlarıyla bu zararlı işleri yapanlar da tamamen ortada kendi başlarına kaldılar" şeklinde konuştu.

"Özellikle sosyal medyada okullar açıldığında yeniden bir hareketlenme olacağına dair iddialar gündeme geliyor, size de ulaşıyordur. Tavrınız ne olacak?" sorusu üzerine Arınç, "Önümüzdeki dönemden itibaren bu protestoların farklı amaçlarla ve farklı şekillerde gündeme gelebileceği yönünde istihbaratımız var" dedi ve şunları söyledi:

‘Önlemekte mutlaka başarılı oluruz’

En azından eylülden sonra üniversitelerin açılmasını bahane edebilirler, spor gösterilerini bahane edebilirler. Farklı günleri kendi amaçları bakımından çok önemli saydıkları için o günlerde yine geçmişte yaşadığımız olaylara benzer bir takım davranışlarda bulunabilirler.

Bunlara kesinlikle müsaade edilmez. Hukukun dışına çıkıldığı zaman hukuk devleti bunlara mutlaka karşı koyar. Biz de elimizdeki imkanlarla bunları önlemeye çalışırız. Bunda da mutlaka başarılı oluruz.

Önümüzdeki protesto eylemleriyle mahalli seçimlere giden süreç içinde Türkiye'yi daha çok karıştırmak herkesi bir korku ve endişe içerisine koymak, hükümeti bu yollarla daha kolay yıpratabileceklerini düşünmek birilerinin kafasında olabilir.”

‘Gelecek seçimler çok önemli’

Arınç, "Seçimlerle ilişkili olabileceğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık, gelecek seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

"Unutmayın bu protestoları yapanlar siyasi amaçlarla mutlaka hareket ediyorlardır ama siyasi amaçlarla hareket etseler, demokratik sistemlerde bunun yöntemi bellidir" diyen Arınç, sokaktaki muhalefetin kanun dışında bir yol seçmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.