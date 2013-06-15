Gezi Parkı eylemlerinde 4 SDP’li tutuklandı

Gezi Parkı eylemlerinde molotof ve havai fişek atarken görüntülendigi iddia edilen Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 4 kişi tutuklandı.



Polisin SDP binasına düzenlediği operasyonda tutuklanan şüpheliler arasında SDP üyesi Ulaş B. de yer aldı. Polis, Taksim Gezi Parkı eylemleri kapsamında SDP binasına operasyon düzenlemiş ve 59 kişiyi gözaltına almıştı.



Emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 28’i serbest bırakılırken, 26 şüphelinin tutuklanması talep edilmişti. Mahkeme tutuklanması istenilen 26 şüpheliden Ulaş B., Doğukan O., Furkan T. ve Ceyhun D’nin tutuklanmasına karar verdi.



Tutuklanması talep edilen 22 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren mahkeme savcılığın 5 kişi hakkında istediği adli kontrol tedbirleri talebini ise reddetti.