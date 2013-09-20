'Gezi Parkı eylemcilerine alacak davası açılacak'

Hazine avukatları, Gezi Parkı olayları sırasında kamu mallarına zarar verenlerle ilgili kamu davası açılması için suçüstü savcılığına başvurdu. Polisten gösteriler sırasında çekilen görüntüler ve fotoğraflar alınarak incelendi. Yakma, taş atma gibi eylemlerde bulunanların kimlik tespiti için de polise başvuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve belediyeler de dava açmaya hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye’nin birçok iline yayılan gösterilerle ilgili alacak davası geliyor. Hazine avukatları, polisten gösteriler sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüleri aldı. Zarar gören kamu mallarının liste ve bedelleri çıkarıldı. Hazine avukatları, gösterilerde kamu mallarına zarar veren kişilerle ilgili kamu davası açılması için Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Olaylarda zarar gördükleri gerekçesiyle esnaf ve belediye de bireysel başvuru yaptı.

Polisten görüntüler alındı

Gezi gösterilerinde kamunun gördüğü zararın tazmini için Hazine avukatları harekete geçti. Avukatlar, gösterilerin meydana geldiği illerde polisten olaylar sırasında ve sonrasında çekilen görüntü ve fotoğrafları alarak inceledi. Görüntülerde kamu mallarına yönelik yakma, taş atma gibi saldırılarda yer alan kişiler belirlendi. Bu kişilerin kimlik tespitleri için de savcılık kanalıyla polise başvuruldu.

Sendika ve partilere dava

Bilirkişilerce de zararın bedeliyle ilgili rapor hazırlatıldı. Zarar gören kamu mallarının listesi ve zararın bedeli çıkartıldı. Hazine avukatları, zararın tazmini için Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Gösterilere destek veren sendika, Sivil Toplum Örgütleri ile siyasi partilere yönelik çalışma da yürütüldüğü öğrenildi. Kamu mallarına zarar verenlerin herhangi bir sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti bağlantıları ortaya çıkarsa ayrıca bu kurumlar hakkında dava açılması istenebilecek.

Zararın tazmini için alacak davası

Hazine, cumhuriyet savcılarının dava açmasından sonra oluşan kamu zararı için alacak davası da açtırıp, müdahil olabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve esnaf da gösterilerde mallarına zarar verildiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Savcılığın, bireysel başvurularla ilgili mağdur kişilerin ifadelerini aldığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü de gösterilerde saldırılar sonucu oluşan zararının tazmini için dava açmaya hazırlanıyor. Emniyet, Türkiye genelindeki gösterilerde 100’e yakın sivil ve resmi polis otosunun zarar gördüğü iddiasında bulunuyor.

Ankara’da 17 milyon dolar zarar iddiası

Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Gezi Parkı eylemlerinin başkentte maliyetinin 17 milyon lira olduğunu iddia etti. Belediye suç duyurusu sonrası dava açılması durumunda tazminat talebinde bulunacak. Ankara Valiliği, Gezi gösterilerinde 132 resmi ve özel işyeri, 71 banka binası ve ATM cihazı, 74 sivil ve polis otosu, 30 toplu taşıma ve BELSO aracı, 4 itfaiye, 231 sinyalizasyon-aydınlatma ve trafik sistemi, 117 reklam panosu ve otobüs durakları ile 75 noktada 193 MOBESE kamerasının zarar gördüğünü açıklamıştı.