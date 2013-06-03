Gezi Parkı eylemcileri Beşiktaş'ta TOMA'ya karşı iş makinesiyle direniş

Gezi Parkı bu gece de protestoculara ev sahipliği yaptı. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı ve Kabataş'ta ise göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Bir grup gösterici ele geçirdikleri bir iş makinesini TOMA'ya karşı kullandı. Yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı.

Taksim'de sakin bir gece yaşanırken, dün olduğu gibi bu gece de gerginliğin adresi Beşiktaş'tı.

Dolmabahçe istikametinden gelen yüzleri maskeli kalabalık bir grup, Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde barikat kuran polis ekiplerine taş attı.

Polis, Başbakanlık Ofisi'ne yürümek isteyen gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis; Beşiktaş, Kabataş ve Barbaros Bulvarı'nda göstericilerle karşı karşıya geldi.

Öte yandan Taksim Meydanı'ndan Beşiktaş'taki eylemcilere destek vermek amacıyla harekete geçen kalabalık bir grup da Gümüşsuyu Caddesi'nde toplandı.

Çok sayıda kişinin gazdan etklendiği müdahalede, yaralananlar da oldu. Eylemcilere ilk müdahale ezmi Alem Valide Sultan Camii'nde gönüllü doktorlar tarafından yapıldı. Polisin cami bahçesine gaz bombası attığı da iddia edildi.



İş makinesini ele geçirdiler



Beşiktaş'taki gösteriler sırasında protestocular, İnönü Stadı'nın yıkımı için bölgede bulunan bir iş makinasını ele geçirdi. Eylemciler iş makinesini polisin TOMA'sına karşı kullandı. Kepçenin TOMA'ya doğru ilerlemesi üzerine polis gaz bombası attı. Ancak gaz bombası kepçenin ilerleyişine engel olamadı.



Valilikten açıklama



Kentteki olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, il genelinde olaylar sonrası sükunete ulaşan tabloyu bozmak isteyenlerin dikkatle takip edildiği ve Beşiktaş'ta polise saldıran gruba müdahale edildiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Taksim Gezi Parkı'nda yayalaştırma çalışmalarını protesto etmek için başlatılan olayların, sonrasında il genelinde sükunete ulaştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu tabloyu bozmak isteyen farklı eylemci grupların mevcut ortamı yeniden sabote etme yönünde gayretleri dikkatle takip edilmektedir. Bu çerçevede Beşiktaş civarında zaman zaman güvenlik görevini yürüten polislerimize karşı saldırı gerçekleştirmeye çalışan gruplara müdahalede bulunulmuştur."



Tencere-tavalo protestoya devam



İstanbul'un birçok noktasında da vatandaşların protesto gösterileri vardı. Bağdat Caddesi, Halkalı, Bahçelievler, İstinye gibi bir çok bölgede sokaklara dökülen vatandaşlar, tencere-tavaları birbirine vurarak Gezi Parkı'ndaki eyleme destek verdi.



Gezi'de nöbet sürüyor



Geceyi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda geçiren kalabalık, sabah saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle meydandan ayrıldı ancak öğle saatlerinden itibaren yeniden toplanmaya başladı.

Bazı eylemciler meydanda ve parkta ellerinde poşetlerle çöpleri toplarken, bazı gruplar da slogan atarak protestoya devam ediyor.

Binlerce İstanbullu'nun buluştuğu Taksim Meydanı'nda şenlik havası var; halaylar çekiliyor, şarkılar söyleniyor.

Taksim Meydanı'nda kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. İki farklı grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.



AKM'nin çatısına çıktılar



Bu arada bazı protestocuların AKM'nin çatısına çıktığı görüldü. Başbakan Erdoğan'ın AKM'nin yıkılacağına yönelik açıklamasını protesto eden grup, binanın çatısına üzerinde 'boyun eğme' yazılı pankart astılar.



'Halk sahip çıktı'



DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Gezi Parkı'na kimsenin dokunmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çerkezoğlu,"Gezi Parkı özgürlük, demokrasi ve yaşama inancıdır. Bu parka halk sahip çıktı" dedi.



184 kişi serbest



Bu arada dün gözaltına alınan 184 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Taksim ve çevresinde dün gece



Polisin çekilmesiyle Taksim Meydanı'na giren protestocular, polisin olası bir müdahalesine karşı daha önce polislerin kullandığı demir bariyerlerle ve belediyeye ait inşaat perdeleriyle Taşkışla ve Gümüşsuyu'nda barikat kurdu.

Gezi Parkı bitişiğindeki yayalaştırma projesi şantiyesinde bulunan iş makineleri ve bir tanker ateşe verildi. Araçlar birden alevler içinde kalırken, zaman zaman patlamalar oldu.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlardaki yangını ve bir ağaca sıçrayan alevleri söndürdü. İş makineleri kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, İnönü Stadı'nın çevresi ve Dolmabahçe'de, dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Polis, göstericilere tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale etti. Beşiktaş'ta da grupların sabah saatlerine doğru ayrılmasının ardından hayat normale döndü. Yer yer kaldırım taşlarının ve trafik levhalarının söküldüğü, çöp konteynerlerinin devrildiği Beşiktaş bölgesinde, belediye görevlileri temizlik çalışması yaptı.