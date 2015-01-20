Gezi Parkı duruşmasında hâkim 'yakalama kararı' yazdırırken sanık 'buradayım' dedi

İstanbul'daki Gezi Parkı eylemleri davasında, hakimin, hakkında "yakalama kararı" yazdırdığı karikatürist sanığın salonda ayağa kalkıp, "Ben buradayım" diye seslenmesi salondakilerin gülüşmesine neden oldu. Hakim bu kararı yazdırmaktan vazgeçip sanığın savunmasını aldı.

Gezi Parkı'nın dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açıldığı 8 Temmuz 2013'de meydana gelen olaylarda gözaltına alınan Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Tursun’un haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 tutuksuz sanık katıldı. Taksim Dayanışması üyeleri de duruşmayı izledi. Sanık avukatlarından Arzu Becerik, "Savunması alınamayan sanıklardan Hakan Çelikkaya'nın savunmasının alınmamış olması nedeniyle müvekkillerimin yargılanmasına devam edilmemesi gerekir. Sanığın bulunamaması devletin sorunudur" dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

‘Yakalama kararı’ yazılan

sanık duruşma salonunda

Taleplerin ardından Hakim Ahmet Tokat, ara kararını okumaya başladı. Tokat, henüz savunması alınmayan karikatürist sanık Hakan Çelikkaya hakkında yakalama kararı çıkarılacağına ilişkin kararını tutanağa yazdırdığı sırada duruşma salonunda bulunan Çelikaya ayağa kalktı ve “Ben buradaydım" dedi. Bu olay salonda gülüşmelere neden olurken, ara karar yazmaktan vazgeçen hakim Hakan Çelikkaya'nın savunmasını aldı.

‘Yanımda çizdiğim karikatürler vardı’

Karikatürist olduğunu belirten Hakan Çelikkaya, "Herkes gibi ben de kalabalığın içindeydim. Polisin dağılın demesi üzerine olay yerinden ayrıldım ve Burger King'in terasına çıktım. Burada sivil polisler varmış onlar tarafından gözaltına alındım. Yanımda çizdiğim karikatürler vardı. Savcılık ifademdeki, yanımda deniz gözlüğü olduğu şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Normal gözlüğümü deniz gözlüğü sanmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Çelikkaya'nın savunmasının alınmasının ardından hakim Ahmet Tokat ara kararını açıkladı. Mahkeme, savunması alınamayan sanık Murat Sezgin hakkında savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 14 Nisan 2015 tarihine ertelendi.

5 şüphelinin 5'er yıldan

13'er yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Yapıcı ve Çerkezoğlu'nun da aralarında yer aldığı 5 şüpheli hakkında " Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma" suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer 21 şüphelinin de "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor.