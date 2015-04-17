Gezi Parkı davasında bilirkişi raporu; vatandaşın yüzü masum ama dış basına konuşmuş!

Gezi Parkı gösterilerinde fotoğraf çekerken gözaltına alınan reklam yapımcısı Volkan Ö.’ye Taksim Dayanışması ile birlikte dava açıldı.

Poşulu bir göstericiye ait fotoğraftaki kişinin Volkan Ö. olduğu iddia edilince, dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi yetki alanına girmediği halde, Volkan Ö.’nün dış basına verdiği demeci Google’dan bulup, “Hangi maksatla yabancı basına devleti ile ilgili bilgi verdiğini ve AFP’nin bu röportajı ne şekilde yayınladığının araştırılarak, T.C. aleyhine kötüleyici ifadeler kullanıp kullanmadığının anlaşılması lazımdır. Eğer Türkiye aleyhine bölücü ifadeler kullanmışsa bu suçlarından yargılanabilir” dedi. Volkan Ö.’nün “masum yüzlü” olduğuna kanaat getiren bilirkişi, “Vatandaşımızın yüzü çok masum, devlet görevlilerine karşı saygılı görülmektedir. Takdir yüce mahkemenindir” dedi.

Volkan Ö., 8 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na girmeye çabalayan Taksim Dayanışması üyeleri ile polis arasındaki arbedeyi fotoğraflamak istedi. Yaka paça gözaltına alınan 30 yaşındaki Volkan Ö. bir gün hücrede tutuldu. Aralarında Taksim Dayanışması yöneticileri Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu’nun da olduğu davada, 26 sanıktan biri oldu. İddianamede, kendisine hiç benzemediği halde, dosyada fotoğrafı bulunan, başında şapka ve boynunda poşu olan göstericinin Volkan Ö. olduğu öne sürüldü. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında mahkeme, fotoğraftaki göstericinin Volkan Ö. olup olmadığının belirlenmesi için evrakı, kendisini “işletme mühendisi, bilişim teknolojisi uzmanı, sayfa sekreteri, fotoğraf sanatçısı ve stilist tasarımcısı” diye tanıtan Bilirkişi Muhammet Salih Aslantürk’e gönderdi.

‘Masum yüzlü vatandaş'

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre Aslantürk, geçen 14 Nisan’da sunduğu raporunda, şapkalı ve poşulu göstericinin Volkan Ö. olup olmadığına girmedi. Raporunda kanaatlerini bildiren Aslantürk, “bölücü örgütlerin” her türlü yönteme başvurarak, halk ayaklanması çıkarmak, “ülkemizi ve devletimizi zor duruma düşürmek için” yalan ve abartılı haberler kullandığını iddia ederek, şöyle dedi:

“Bölücü örgütlerin her tür yönteme, yola başvurduklarını, asıl hedeflerinin halk ayaklanması, yani devrim olduğunu, provokasyon yapabildiklerini, ülkemizi, devletimizi zor duruma düşürmek için masum rolüne bürünüp yalan ve iftiralarla, abartılarla, yalan haberlerle kamu güvenliğini bozmak ve vatanımızı bölmek için yerli yabancı iç ve dış düşmanlarla anlaşarak önceden hazırlanmış bir kurgu senaryosunun abartılarak, yalan yanlı haberlerle, tehdit baskı ile, ülkemizde bir iç savaş çatışma ortamının oluşması için birçok olaylar olmuştur. Bu nedenle bütün bu hususların göz önünde bulundurulması, yetkililerin bu hususta çok dikkat etmesi insani, vatani bir görevdir.”

Raporda, “Kolluk güçlerinin, 'olay mahallindeki her delil kanıttır' esasına göre” davrandığını anlatan Aslantürk, “Her suçlunun yanında olan da şüphelidir prensibinden hareket edilmiştir” görüşünü ileri sürdü. Volkan Ö.’nün gözaltına alındıktan sonra Ajans France Press (AFP) adlı uluslararası haber kuruluşuna röportaj verdiği bilgisine ulaşıp buna raporunda yer veren Aslantürk, görevi kapsamına girmemesine rağmen savcılığın harekete geçmesi gerektiğini savundu. Aslantürk şöyle dedi:

“Adı geçen vatandaşımız herhangi bir suçla bağlantısı yoksa masumdur. Sadece niyetini bilmemekle beraber hangi maksatla yabancı basın mensuplarına devleti ile ilgili bilgi verdiğini ve yurt dışında AFP’nin bu röportajı ne şekilde yayınladığının ayrıca araştırılarak, ilgilinin yeniden yeminli ifadesinin alınarak, T.C. aleyhine kötüleyici, aşağılayıcı ifadeler kullanıp kullanmadığının anlaşılması lazımdır, bu önemlidir. Eğer ilgili şüpheli T.C. aleyhine bölücü ifadeler kullanmışsa ayrıca bu suçlarından tekrar yargılanabilir, değilse masumdur, derhal yanlışlığın düzeltilmesi, bir insani vatandaşlık görevidir.”

Volkan Ö.’nün gözaltına alındığı sırada “Ben yapmadım” dediğini kaydeden Aslantürk, “Eğer vatandaşımız gerçekten masumsa bu yanlışlığın derhal düzeltilmesi hukukun asıl konusudur. Çünkü hukuk eşitler arasında tarafsız, mazlum ve mağdur tarafında savunucu hak arayıcı olması gerekir” dedi. Volkan Ö.’nün “masum yüzlü” olduğuna kanaat getiren bilirkişi, “Adı geçen vatandaşımız yüzü çok masum, devlet görevlilerine karşı saygılı görülmektedir. Takdir yüce mahkemenindir” dedi.