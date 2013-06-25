Gezi Parkı baskınında polisin el koyduğu telekomünikasyon kitabı suç delili oldu!

Polisin Gezi baskını sırasında el koyduğu ve delil olarak gösterdiği eşyalar arasında iletişim fakültesinde ders kitabı olarak okutulan 'İletişim ve Emperyalizm Türkiye'de Telekomünikasyonun Ekonomi-Politiği' isimli kitap da var.

Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Gezi Park eylemlerine destek verdikleri için “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda yasal kitaba da el konulduğu ortaya çıktı. Polisin şüpheli Can Deliduman’ın evinde yaptığı aramada İletişim Fakültesinde ders kitabı olarak okutulan “İletişim ve Emperyalizm Türkiye ’de Telekomünikasyonun Ekonomi – Politiği” isimli kitaba da suç delili olarak el koydu.

Gezi Park eylemlerine destek verdikleri için, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan, 22 kişi geçen hafta sonu Sincan Cezaevinde gönderildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ev aramalarında çok sayıda kitap , dergiye de örgütsel doküman olarak polislerce el konuldu. Arama ve gözaltı kararı doğrultusunda Emniyet görevlileri, PTT de memur olarak çalışan Can Deliduman’ın evinde de arama yaptı. Yapılan aramada İletişim Fakültesi mezun olan Deliduman’ında evinde 44 tane kitapta alındı.

Ders kitabı

El konulan kitaplar içinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders kitabı olarak okutulan, Doç. Dr. Funda Başaran Özdemir tarafından kaleme alınan, “İletişim ve Emperyalizm Türkiye’de Telekomünikasyonun Ekonomi – Politiği” isimli ders kitabının da bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu kitabının örgütsel doküman olarak değerlendirilmesi ise şaşkınlık yarattı. Çünkü söz konusu kitap, Osmanlı’dan günümüze başlayarak telgrafın tarihsel gelişimini anlatan bir kitap olarak biliniyor.

Türköne'nin kitabı niye yok

Tutuklanan Can Deliduman, hakimlik sorgusunda, üyesi bulunduğu KESK’in grev çağrısı üzerine Kızılay’daki eyleme katıldığını anlatarak şunları belirtti: “Ben PTT memuru olarak görev yaparım. Evimde yapılan aramada ele geçirilen kitapların tamamı yasal kitaplardır. Ayrıca bunların çoğu eşime aittir ve ortaktır. Ayrıca polislerin el koymadığı başka kitaplarda vardır. Örneğin Mümtazer Türköne’nin kitabı vardır. Ama buna el koyulmamıştır. Ben herhangi bir suç kaydım yoktur. Yasadışı hiçbir eylemin içinde bulunmadım. Suçsuzum” diye konuştu.

Çok şaşkınım

Kitabın yazarı Doç. Dr. Funda Başaran Özdemir, akademik bir çalışma sonucunda hazırlanan kitabın örgütsel doküman olarak el konulması karşısında çok şaşırdığını anlatarak, şunları söyledi: “Emniyet görevlileri söz konusu kitabı delil olarak el koyarken, sanırım kitabın başlığındaki ‘emperyalizm’ kelimesine takıldıklarını düşünüyorum. Çünkü kitap Osmanlı’dan günümüze telgrafın tarihçesi ve telekomünikasyonun alt yapısını konu alan bir kitaptır. Herhangi bir örgütün liderinin veya örgütün propagandasına ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.”