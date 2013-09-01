Gezi Parkı 'barış için insan zinciri' eylemine 'polis zinciriyle' kapatıldı

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yapılması planlanan insan zinciri eylemi nedeniyle polis Taksim Gezi Parkı'nı kapattı.

1 Eylül Dünya Barış Günü yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda Taksim Gezi Parkı'nda da 'barış zinciri' çağrısı yapılmıştı.

Saat 13'te başlayacak etkinlik öncesi Gezi Parkı vatandaşların girişine kapatıldı.

Yan yana dizilerek parkın girişini çevreleyen polis, vatandaşların girişine izin vermedi.

Bu arada polis Taksim Meydanı'nda barış zinciri oluşturan vatandaşlara müdahale etti. El ele veren yaklaşık 100 kişilik grubu dağıtan polis İstiklal Caddesi girişinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polisin, Taksim Meydanı'nda toplanmak isteyenlere izin vermemesi üzerine dağılan bir grup, Galatasaray'a geldi.

Burada polis tarafından kalkanlarla Yeni Çarşı Caddesi'ne itilen grup, daha sonra polisin çekilmesiyle Meşrutiyet Caddesi'nden yürüyerek Tünel Meydanı'na geldi.

Polisin müdahale etmediği grup sık sık, "Her yer Taksim her yer direniş", "Barışa barışa kazanacağız" sloganları attı. Tünel Meydanı'nda ele ele tutuşarak barış işareti yapan eylemciler, buradan tekrar Galatasaray'a yürüdü. Polis tarafından önü kesilerek meydana yürümelerine izin verilmeyen grup, bir süre sonra dağıldı.

Öte yandan kendilerine "Direnç-iz" adını veren bir grup sanatçı, Galatasaray Lisesi önünde, barış için resim yaptı. Bir süre polisle gerginlik yaşayan ressamlar, resimleri tamamladıktan sonra dağıldılar.

Öte yandan, barış için insan zinciri eylemi, İstanbul'un birçok farklı noktasında devam ediyor. Taksim Meydanı, Beşiktaş, Bebek ve Kadıköy'de bir araya gelen yüzlerce kişi, insan zinciri oluşturarak Dünya Barış Günü'nü kutluyor.

Dolmabahçe'de de izin yok

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle oluşturulan barış zincirine katılmak isteyenler Dolmabahçe'de de toplandı. Polisin ilk gelen LGBT'li gruba izin vermemesi üzerine grup üyeleri uzaklaştı.

Daha sonra gelen gruba ise polis Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi'ne doğru zincir kurmasına izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler Kabataş'a doğru zincir oluşturdu. Zincire katılanların beyaz ağırlıklı elbiseler giydiği görüldü. Bir süre sonra CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da gelerek zincire katılmak istedi. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri talimat üzerine geldi. Kasklarını giyen polisler Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu grubu önlerine katarak sürükledi. Bu sırada küçük çaplı arbede yaşandı.

Tanrıkulu polis şefiyle tartışarak müdahalenin kanunsuz olduğunu öne sürdü. Sinirli olduğu görülen Tanrıkulu'nu zincire katılan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan yaklaşık 10 dakikalık tartışmanın ardından polis Kabataş'a doğru zincir kurulmasına izin verdi. Zincire katılanlara trafikteki sürücülerde alkışlarla destek verdi. Zincirdekiler de “Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı. Yaklaşık yarım saat züren eylemin ardından gruptakiler dağıldı.