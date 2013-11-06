Gezi Parkı Arşivi: 140 karakterle Gezi fişlemesi

Twitter'daki Gezi Parkı direnişine destek mesajları, '@geziarchive' adlı hesap tarafından taranıyor, arşivleniyor ve tekrar paylaşılıyor. Hesaptan, 'yapılan fişleme değil, hatırlatma' açıklaması yapılmış olsa da, hesabın, AKP'nin '6 bin kişilik sosyal medya ekibi'ne ait olduğu inancı sosyal medyada yayılıyor.

20 Ekim'de açılan hesap, kısa sürede 9 bin takipçiye yaklaştı. Gezi direnişine karşı olan kullanıcıların da katkısıyla yüzlerce sanatçının tweetlerinin, hakaret de içeren ifadelerle yayımlandığı hesabın başlık mesajında "Gezi Parkında destek tweeti atan bütün hesaplar deşifre (ifşa-hatırlatma) edilecektir!" yazıyor.

TRT dizileriyle başladılar

Barış Yardımcı'nın Habervesaire'de bildirdiğine göre, hesap, 'deşifre'ye, dizi oyuncularından başladı. Şimdiye dek dokuzu TRT'de olmak üzere beş farklı kanalda yayınlanmış 27 dizi ekibinden 236 oyuncu, 14 yönetmen, 8 yapımcı ve 11 senaristin ismi, hakaret içeren notlarla beraber sergilendi.

Osmanlı Tokadı, Avrupa Avrupa, Beni Böyle Sev, Seksenler, Zengin Kız Fakir Oğlan, Böyle Bitmesin, 6 Mantı, Bir Yastıkta ve Yol Ayrımı dizilerinde çalışmış 65 oyuncu, 6 yönetmen, 4 yapımcı ve 3 senarist'in "utanmadan devleti sömürmeye devam ettikleri" belirtildi.

Başta Şebnem Sönmez olmak üzere pek çok sanatçı, hesaba ve yapılana tepki gösterdi. Bu tepki mesajları da, hem hesap hem de hesabın takipçileri tarafından hakaretvari üslupla cevaplanıyor.

Oyuncularla sınırla kalmadı

"Hatırlatma"ların dizilerle sınırlı kalmayacağını ve Gezi sürecinde sosyal medyada hükümet eleştirisinde bulunmuş yerli-yabancı herkesin kısa süre içinde arşivdeki yerini alacağını belirten kimlik bilgisi belirsiz hesapta, sanatçının fotoğrafı ve ilgili tweet'inin ekran görüntüsü birleştirilerek oluşturulmuş görselleri dizilerin yayınlanmakta olduğu televizyon kanalı ve yapım adlarına göre sıralandı.

@geziarchive hesabının dizi oyuncularından sonraki hedefi spor dünyası oldu. Ersan Gülüm, Sinan Güler, İlkan Karaman, Esra Gümüş, Mehmet Okur gibi sporcuların Gezi direnişine verdiği destekler fotoğraf ve tweet görselleriyle yayınlandı. Halihazırda hesabın hedef tahtasında Gezi sürecinde New York Times Gazetesi'ne ilan veren ABD'ye yerleşik Türkler yer alıyor.

Melih Gökçek'ten destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hesabın fişleme hareketini kutlarken, AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, arşivlenen tweetleri ve fotoğrafları 'ilginç bilgiler' olarak değerlendirdi.

6 bin kişilik Twitter ekibi iş başında

Yapılan hatırlatmalar ve AKP'nin geçtiğimiz ay hayata geçireceğini duyurduğu 6 bin kişilik "sosyal medya ekibi" arasında paralellik kuran oyuncu Şebnem Sönmez’e hesaptan cevap gecikmedi. @geziarchive hesabından "Şebnem Sönmez denen şıllık da spam atıyor. Yıllarca TRT parası yedi; şimdi isyan, öyle mi? Sıra sana da gelecek" tweeti atıldı. Hesap ayrıca"Alenen yapılan bir işin fişlemesi olmaz. Bunlar hatırlatma, malum unutkan insanlarız" tweetiyle kendini savundu.

Listeye girmek kolay

Arşivde yer almak için genel olarak protestolara destek verildiğinin ima edilmesi yeterli olurken, Duran Adam'ı "direniş üstü bir eylem" olarak niteleyerek (Ahmet Varlı, oyuncu), "#şiddetidurdurun" şeklinde bir tweet atarak (Zuhal Topal, oyuncu), "Yaşasın sosyal medya" (Sarp Apak, oyuncu) ya da "Maddi hasar 70 milyon, ruhumuzdaki hasar ne kadar" (Özge Yoldaş, oyuncu) diyerek listeye girenler de var.

Akit, haber kaynağı olarak kullandı

ATV'de yayınlanan "Huzur Sokağı" dizisinin senaristi Alev Toprakoğlu'nun işine, "Facebook sayfasında Başbakan'a hakaret ettiği gerekçesiyle" son verildiğini Haziran’da dizinin yapımcısı Set Film duyurmuştu. Dizinin direnişe destek veren diğer isimlerinin @geziarchive tarafından yeniden yayınlanmasının ardından geçen hafta içinde Yeni Akit gazetesi, 28 Ekim tarihli "Huzur Sokağı'nın oyuncuları Gezi çapulcusu çıktı" başlıklı haberinde "Senarist Alev Toprakoğlu'nun 'Allah belanı versin RTE, hâlâ yalan söylüyorsun' dediği Huzur Sokağı dizisinin oyuncuları da Gezi Parkı vandallığında senaristlerini aratmıyor" ifadelerine yer vermişti. Haber daha sonra gazetenin internet sayfasından kaldırıldı.

Bu daha başlangıç fişlemeye devam...

Dizi oyuncularına ara verildiği ve paylaşımların "aydın kesim ve yazarlar"la süreceğinin belirtildiği hesapta "öğrencilerine not kırma tehdidiyle Gezi Parkı'na destek vermelerini sağlayan rektör ve hocalar", gazeteciler ve gazete çalışanları, kamu çalışanları, emekliler, öğretmenler, iş adamları, sosyal medya ajansları, yapım şirketleri, Twitter fenomenleri, siyasi ve bürokratlar, sporcular, şarkıcılar ve televizyon programcıları arşivleneceği şimdilik açıklanan diğer meslek grupları.