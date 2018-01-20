T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (4)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Eskişehir'de 11 kişinin öldüğü 2'si şoför 46 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

20 Ocak 2018 21:26

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Eskişehir\'de 11 kişinin öldüğü 2\'si şoför 46 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre ölenler şunlar: 
Asuman Doğrul (68), Munise Kayabaşı (66), Ayfer Ak (62), Zekiye Ersin (53), Hakan Erkul (52), Nejla Kaya (51), Feride Çağatay (48), Serpil Tamer (44), Elif Altıntepe (42), Ecem Bek (17) ve İdil Tamer (17).
Valilik açıklamasında, yaralılardan 29\'unun tedavilerinin tamamlanıp taburcu edildikleri, ölen 11 kişinin cenazelerinin de memleketlerine gönderildiği belirtildi.
Bu arada CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Çakırözer, \" Çok vahim, çok üzücü bir kaza. Doktorlarımız, hastane personellerimiz ellerinden gelen her şeyi yapmışlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diyorum. Dileğimiz bir daha böyle acıların yaşanmaması\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ EskişehirValiliktenDoğrulMunise KayabaşıAyfer AkZekiye ErsinHakan ErkulNejla KayaFerideSerpil TamerElif AltıntepeEcem BekTamerValilik açıklamasındaBuCHP Eskişehir Milletvekili Utku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24