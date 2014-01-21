Gezi olaylarının en küçük sanığı için karar verildi

Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi eylemleri davasının en küçük sanığı 13 yaşındaki B.T.İ. hakkında cezaya yer olmadığına hükmetti.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Çanakkale’de geçen 3 Haziran’da, Gezi eylemlerine destek amacıyla düzenlenen yürüyüş sırasında sprey boyayla yola 'Hükümet istifa' ve 'Faşizme ölüm' yazdığı iddiasıyla hakkında 'kamu malına zarar vermek' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki B.T.İ., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, geçen 27 Kasım’da görülen görülen ilk duruşmaya, ertesi gün ortaokul son sınıflar için yapılan merkezi sınava girecek olması nedeniyle katılmayan B.T.İ., 'ihzar müzekkeresi' çıkartılması üzerine bugünkü duruşmada yerini aldı. Adliye'ye babası Tamer İ. ile gelen B.T.İ.'ye burada, Taksim Dayanışması ve Çanakkale Halk Evleri’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ile CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve CHP Çanakkale Milletvekilleri Serdar Soydan ile Ali Sarıbaş destek verdi. Yaklaşık 200 kişilik grup, adliye önünde, 'Kahrolsun faşizm', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Her yer Taksim her yer direniş' ve 'Hükümet istifa' sloganları attı.

Taksim Dayanışması adına bir açıklama yapan Mücella Yapıcı, "Bugün yaşanan tablo hepimiz için utanç verici. Bu, çocuklar üzerinde bir tacizdir. Hukuk tarihine bu dava kara bir leke olarak geçecek. Umarım bu çocuğumuzun aklında hukuk hakkında bir fikir oluşmaz. Bugün buraya bir anne olarak katılıyorum ve bu durumdan utanıyorum" dedi.

Dava nedeniyle geniş güvenlik önlemi alınırken, Adliye bahçesinde Çevik Kuvvet ekipleri yan yana dizilerek güvenlik duvarı oluşturdu. B.T.İ., kendisini verilen destek altında, babası Tamer İ., kendisini savunacak 14 avukat ve CHP'li milletvekilleri ile birlikte duruşmanın yapılacağı adliye binasına geçip, duruşmaya katıldı.



'Suç olduğundan haberim yoktu'



Çanakkale’de geçen 3 Haziran’da, sprey boyayla yola 'Hükümet istifa' ve 'Faşizme ölüm' yazdığı iddiasıyla hakkında 'kamu malına zarar vermek' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve hakim karşısına çıkan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi B.T.İ., savcılıktaki ifadesini tekrarladı. B.T.İ., "Olay günü toplantı yerine gitmiştim. Başka birini sprey boyayla yola yazı yazarken gördüm. Ben de imrenerek yazdım. Bunun suç ya da kabahat olduğundan haberim yoktu" dedi. B.T.İ., ifadesinin ardından salondan çıkartıldı.

Oğlunun yaşananlardan yeterince zarar gördüğünü belirten baba Tamer İ. ise duruşmadaki ifadesinde, "Olay günü kendisinin yanında değildim. Çocuğum hakkında dava açıldığı için çok rahatsızım. Bir an önce davanın bitmesini bekliyorum. Bize bu sıkıntıları çektirenlerin de yargı karşısına çıkmasını istiyorum" dedi.



'Suçu kavrama yeteneği yok'



Aile ve Sosyal Politikalar Çanakkale İl Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Özbay da duruşmada, mahkeme salonu dışında B.T.İ. ile görüştüğünü belirtip, "Ayrıca duruşmada da dinledim. Fiziki ve ruhsal gelişimi yaşına uygun. Ancak üzerine atılı fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğinin bulunmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

B.T.İ.’yi savunan 14 avukat arasındaki ana savunmayı yapan İstanbul Barosu’ndan Sabri Kuşkonmaz, davanın mahkemeye gelmesine kadar ve mahkemeye gelmesinden sonraki aşamada her şeyin hukuk kurallarına aykırı yapıldığını öne sürüp, "Suça sürüklenenin üzerine atılı eylemin mala zarar verme olarak kanunda tanımı bulunmamaktadır. Suça sürüklenin yaptığı suç ise yere tükürenin de sigara atanın da yaptığı suç olmalı. Bu nedenle müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde davanın düşürülmesini talep ediyorum" dedi.



Dava düştü



İfadelerin alınmasının ardından 1 saat 10 dakika süren davada, Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Dilek Özben Buluç, 'B.T.İ.’ye ceza verilmeye yer olmadığına' karar verdi. Gerekçeli kararda, "Her ne kadar suça sürüklenen B.T.İ. hakkında mala zarar verme suçundan kamu davası açılmış ise de mahkememizin gözlemi ve alınan raporlara göre suça sürüklenin ceza ehliyeti bulunmadığından TCK 31/2’inci fıkra 1. cümlesi gereğince ve CMK 223/4 b maddesi (şahsi cezasızlık sebebinin varlığı) gerekçesiyle suça sürüklenene cezaya yer olmadığına, 5395 sayılı Yasa’nın 5/3 maddesi gereğince suça sürüklenenin anne-babasına teslimine karar verilmiştir" denildi.

Mahkeme, B.T.İ.’nin kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1500 lira vekalet ücretinin hazineden alınıp, kendisine ödenmesine, yagılanma giderlerinin de kamu üzerinde bırakılmasına karar verdi.