'Gezi'de yaşanan olumsuzlukların tek sebebi Ak Parti ve Erdoğan'dır'

Gezi olayları sırasında gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi 81 kişinin yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmaya toplam 68 sanık ve avukatları katıldı. Başka suçtan ceza alan sanık Engin Polat, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde olduğundan duruşmaya katılamadı. Sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldığı sırada kendisine ne iş yapıldığı sorusuna sanık Ümit Yedik, “devrimciyim” diye yanıt verdi.

ESP İl Başkanı Çiçek Otlu ortak bir savunma yaptı

Suç işlemek amacıyla yasadışı örgüt kurmak iddiasıyla yargılanan 81 sanık adına ESP İstanbul İl Başkanı Çiçek Otlu, ortak bir savunma yaparak iddianame ve dava dosyası hakkında genel bir değerlendirme yaptı.



Çiçek Otlu, savunmasında Gezi olaylarının bir darbe girişimi olmadığını ezilen halkların onur ve haysiyet için verdikleri bir mücadele olduğunu söyledi. ESP İl Başkanı Otlu, kadına yönelik şiddet, iş cinayetleri, nefret cinayetleri, doğa katliamı ve artan polis şiddetine işaret etti. Çiçek Otlu, “Gezi direnişinde yaşanan olumsuzlukların tek sebebi Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Savunma avukatları da yapılan ortak savunmanın ardından taleplerinin mahkemeye sundu. İddianamede belirtilen suçlara ait yeterli delillerin dosyada bulunmadığına dikkat çeken avukatlar, 81 sanığın tahliyesini talep etti.



"Dosyada suça ilişki yeterli delil yok"

Avukat Özlem Gümüştaş, siyasetçilerin yargılanması anayasa mahkemelerinde olması gerektiğine işaret etti.



Avukat Gümüştaş, “Örgüt yöneticiliği ve örgüt üyeliğinin delil olabilecek hiçbir yasadışı faaliyeti yok dosyada. ESP yöneticileri parti faaliyetlerinden dolayı yargılanıyor. Siyasetçilerin parti faaliyetlerinden dolayı yargılanmasının yeri Anayasa Mahkemesi'dir. Bir partiyi durdurmak, faaliyetlerini engellemek üyelerini çalışamaz hale getirmek terörle mücadele yasalarıyla yapılıyor. Bu duruşmada mahkeme, avukatlara dahi söz vermeden yargılamayı tamamlanmış oldu” dedi.

Davanın çok kapsamlı olması, iddianamede yer alan suçlara ilişkin delillerin yeterli olmaması ve savunma yönünden süre talep edilmesi nedeniyle mahkeme duruşmayı 21-22-23 Ocak 2015 tarihine erteledi.