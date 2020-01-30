Gezi karşıtı ‘like’ları tartışma yaratmıştı; Gezi/Kavala davası hâkiminin ‘Benim değil’ dediği Twitter hesabı kapandı

T24 Ankara

Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk’in, “Benim hesabım yok, bana ait değil” dediği Twitter hesabı, Gezi duruşmasından bir gün sonra kapandı. Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan’a “terörist” denilen paylaşımın beğenildiği hesabın, duruşmada konu edilmesinden hemen sonra kapatılması dikkati çekti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 16 sanıklı Gezi davasına bakan mahkemenin yapısında geçtiğimiz aylarda değişikliğe gitmiş, davaya bakmakla aynı mahkeme bünyesinde oluşturduğu yeni heyeti görevlendirmişti. Bu heyetin başkanlığına da Galip Mehmet Perk getirilmişti.

Davanın hafta başında yapılan son duruşmasından önce, Twitter’da Galip Mehmet Perk adıyla açılan hesapla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çok sayıda AKP’li ismin takip edildiği ve bu isimler tarafından da takip edilen hesabın sahibinin, Gezi eylemlerinde gaz fişeği ile vurularak yaşamını kaybeden Berkin Elvan için “terörist” denilen paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.

Duruşmada reddetti

Bu iddia, Gezi duruşmasında Perk’e soruldu. Avukatlar, söz konusu paylaşımı anımsatarak, hesabın Perk’e ait olup olmadığı sorusunu yöneltti. Perk ise “Benim hesabım yok, bana ait değil” diyerek hesabın kendisine ait olduğunu iddiasını reddetti.

Duruşma günü açık olan söz konusu hesabın, duruşmadan bir gün sonra kapatıldığı ortaya çıktı. Twitter’da Galip Mehmet Perk hesabıyla ilgili arama yapıldığında artık, “sonuç bulunamadı” yanıtı geliyor.

İlke kararına rağmen tahliye yok

Gezi davasının son duruşmasında, AİHM’nin Türkiye’yi mahkum ederek, Kavala’nın serbest bırakılmasını istemesine rağmen tahliye talebi, bir önceki duruşmada olduğu gibi yine mahkeme tarafından reddedildi.

HSK’nin, AİHM kararlarının uygulanması zorunluluğuna işaret ederek, bu durumun hakimlerin terfisinde esas alınacağına yönelik ilke kararına rağmen, Perk’in başkanlık ettiği heyet, Kavala’nın tahliye talebini, AİHM kararının kesinleşmemesini gerekçe göstererek geri çevirdi. Heyet, böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen bir önceki duruşmada da aynı gerekçeyle tahliye talebini reddetmişti. Adalet Bakanlığı’nın AİHM kararının tercümesini de mahkemeye göndermiş olmasına rağmen, Kavala halen cezaevinde.