İstanbul'daki Gezi davası protestosuna polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Gezi davasında verilen müebbet kararı, Taksim Dayanışmasının çağrısıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası önünde protesto edildi. Basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi'ne yürüyen vatandaşlara polis sert bir şekilde müdahale etti.

Gezi davasında verilen skandal kararların ardından Çağlayan Adliyesi önünde Adalet Nöbeti başlatan Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Beyoğlu'daki TMMOB MMO binası önünde protesto gösterisi düzenlendi. Basın açıklamasının ardından polis müdahalesi gerçekleşti. Çok sayıda gözaltı var.

Eyleme katılanlar, "Karanlık gider, Gezi kalır", "Biz Geziciyiz, siz gidici", "Her yer Taksim her yer direniş", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla 8 kişiye ceza yağdırılmasına tepki gösterdi.

Yurttaşlar, "Gezi'yi, geleceği savunuyoruz", "Gezi Türkiye'nin geleceğidir", "Faşizme karşı omuz omuz", "Biz de Gezi'deydik, "Gezi onurumuzdur" dövizleri taşıdı.