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Gezi eylemlerine destek veren müdürü polislikten attılar

Emniyet müdürü Gezi eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle mesleğinden ihraç edildi

30 Mart 2015 11:14

Facebook'ta Gezi 'ye destek verip eyleme alanına giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fikret Aydoğdu meslekten iki kez ihraç cezası aldı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının Samsun Çalışma Merkezi’nde görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fikret Aydoğdu, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 29 Mayıs 2013’te Facebook hesabında  “12 Eylül’de polis kolejinde öğrenciydim. Böyle baskı hissetmedim. Atatürk ’e, İsmet Paşa’ya dil uzatacaksın... Yetti be, artık çocuklarımla yarın direnişe, bu ülkenin polis müdürü olarak ben de katılacağım” diye yazdığı ve 1 Haziran’da Atakum’daki Gezi Parkı eylemine katıldığı  iddiasıyla bir davadan beraat etti, Facebook yazışmalarında ötürü açılan  soruşturmadan da suçsuz bulundu. Buna rağmen EGM, Aydoğdu için disiplin soruşturması başlattı.  Üst üste atanan iki polis başmüfettişleri Aydoğdu’ya altı aylık kıdem durdurma cezası istedi. Önerilen cezayı yetersiz bulan EGM, dosyayı mülkiye müfettişlerine verdi. Müfettişler, Aydoğdu’nun suçsuz bulunduğu Facebook yazışmaları ve eyleme katılması iddiası için “meslekten ihraç” cezası önerdi. 

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, EGM Disiplin Kurulu “Hükümetin Gezi Parkı olayları öncesinde ve sonrasında karar aldığı ve gerçekleştirdiği icraatına karşı çıkılarak, bu hareketin toplu şekilde yapılmasını tahrik” ve “Hükümete ve başında bulunan amir ve üstlerine karşı itaatsizliğe, karşı koymaya ve fiilen çatışmaya teşvik ettiğinden” iki kez ihraç kararı verdi.

Emniyet Müdürü Aydoğdu, 1 Haziran’da Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen Gezi Parkı gösterisi sırasında kalabalığa uzak bir noktada çekilmiş fotoğrafını Facebook hesabına yükledi. Fotoğrafta, elinde bir çubuk görülüyordu. Bu paylaşımları 1050 kullanıcı beğendi. Kimileri de “Cesur bileği gibi yüreği de güzeldin müdürümün”, “Büyüksün müdürüm”, “Yürü be yiğit devrem”, “Tebrik ediyorum Fikret abi”, “Seni seviyorum Fikret amca”, “Müdürümsün Fikret”, “Senin gibi adamlar lazım bu ülkeye”, “Gitmişken şu TOMA’lara bir iki tekme de sen atsaydın” şeklinde övücü yorumlar yaptı.

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