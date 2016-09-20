Gezi eylemlerinde CHP’li milletvekilinin burnunu kıran polise 8 ay hapis

Gezi eylemleri sırasında eski CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal'a attığı baret ile burnunun kırılmasına yol açan polis memuru Cihad Şanlıdağ'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Topal'ı 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cihad Şanlıdağ katılmazken, müşteki Ramis Topal ve avukatı Ufuk Atıcı hazır bulundu.

Müşteki Ramis Topal, olay tarihinde milletvekili olarak Beyoğlu bölgesine gittiğini belirterek olay gününü şöyle anlattı:

“Olay yerinde iki grup halinde polisler vardı. Bir grup otelin önünde, bir grupta karşı cephedeydi. Ben önce karşı cephedeki polis grubuna giderek biraz geri çekilmelerini söyledim. Milletvekili olduğumu söyleyerek kimliğimi gösterdim. O grup geri çekildi. Daha sonra da Divan Oteli'nin önündeki polis grubuna giderek kendilerine milletvekili kimliğimi çıkarıp göstererek 5 metre geri çekilmelerini istedim, ricada bulundum. Bu amacım sadece Divan Oteli'ne sıkışmış bulunan inanları çıkarabilmek içinde otele girdim. İçerisi çok yoğun gaz olmuştu. Tekrardan otelden dışarı çıktığımda arkadan polislerin gurubu içinden bir kask atıldı, daha doğrusu bir cisim geldi suratıma çarptı. Sonradan bunun baret olduğu anlaşıldı. Dönüp baktığımda atan polisi de gördüm, göz göze geldik. Hemen yanına gidip kolundan tuttum fakat yanındakiler çekiştirmeye başladılar, daha sonra o polisi aldılar.Bu darbe neticesinde yaralandım, burun kırığı meydana geldi. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılsın.”

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Cihad Şanlıdağ'ın üzerine atılı, "Olası kasıtla yaralama" suçundan, 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığı 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi. Sanık 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.