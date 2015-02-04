Facebook'ta Gezi paylaşımı yapan bir kişinin Manisa AKP İl Yönetimi'ne seçilmesi tepkiye yol açtı

Manisa’da 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından paylaşım yapan Avukat Muzaffer Esenkaya’nın AKP İl Yönetim Kurulu’na seçilmesi, AKP’yi karıştırdı.

Taraf’ta yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı AKP Manisa İl Başkanlığı’nın 31 Ocak’taki 5′inci Olağan İl Kongresi’nde yeni başkan seçilen Avukat Zülfikar Gürcan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Avukat Muzaffer Esenkaya, parti içinde tartışmalara neden oldu.

‘Şerefine Tayyip rakıma dokunamazsın’

Avukat Muzaffer Esenkaya’nın Manisa’da 2013 yılı Haziran ayındaki Gezi eylemi sırasında bir fotoğrafıyla birlikte “Gezi Parkı için direniş. Manisa’dan sonra İzmir’de de direnişe destek olduk? Şimdi de şerefine Tayyip? Rakıma dokunamazsın, gücün yetmez ki” paylaşımı AKP tabanında tepki çekti. Bunun üzerine Esenkaya, sosyal medya üzerindeki hesabını dondurdu. Esenkaya, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

‘Özgürlüklere değer veren bir partiyiz’

Muzaffer Esenkaya’yı listesine alan AKP Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, “Kendisinin rakısına dokunan yok ki zaten. Biz kimsenin rakısına dokunmadık zaten. Kendisi CHP zihniyetli bir arkadaştır. Manisa’nın tanınmış ailelerindendir. Partimiz hak ve özgürlüklere değer veren bir partidir. Biz herkesi kucaklayan bir partiyiz. Bunun için bizim için bir sıkıntı yok. Kimsenin hiçbir şeyini dokunmuyoruz. Daha önce bu şekilde bir paylaşımda bulunmuş olabilir. Ancak daha sonra AK Parti’nin duruşunu ve çizgisini gördükten sonra arkadaşımız bizim yanımızda olma kararı vermiş olabilir’ dedi