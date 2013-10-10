Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenlerin yakınları AİHM'ye başvurdu

Türkiye'de Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Fransa'nın Strasbourg kentindeki mahkeme binası önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup adına Taksim Dayanışması Platformu'ndan Mücella Yapıcı basın açıklaması yaptı.

Taksim Gezi Parkı'nda 27 Mayıs 2013'te başlayan inşaatın kaçak olduğunu savunan Yapıcı, tarihi ve doğal değerlerden olan park ve ağaçların tahrip edildiğini söyledi. Yapıcı, bu uygulamayı durdurmak isteyenlere yönelik polis müdahalesini eleştirerek, protestoların Gezi Parkı ile simgeleştiğini ve bütün ülkeye yayılarak, toplumsal bir duyarlılık haline dönüştüğünü ifade etti.

İç hukuk yolları tükenmedi ama etkisizleşti

Ethem Sarısülük ve diğer katledilen gençlere ilişkin devletin ve hukukun nasıl işlediğini, polis ve askerlerin nasıl korunduğunu bildiklerini aktaran Sarısülük'ün abisi Mustafa Sarısülük ise sürmekte olan davaların sonucunda polis, asker veya sorumluların ceza almayacağına inandıklarının altını çizdi. Sarısülük, "Çünkü bu hukuk sistemi zaten yıllardır evlatlarımızı katlediyor ve etmeye de devam edecek. Türkiye'deki yargı sürecinden bir beklentimiz ve güvenimiz yok. Bu nedenle aileler olarak davayı AİHM'ne taşıyacağız" dedi.

Yapıcı da, polisin müdahale tarzı sebebiyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 binden fazla kişinin yaralandığını ve 14 kişinin de gözünü kaybettiğini belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel insan haklarının yoğun ve yaygın biçimde ihlali ve iç hukuktaki tıkanma süreci, bizleri konuyu uluslararası platformlara taşımak zorunda bıraktı" dedi. Yapıcı, "Zorunluluklar nedeniyle ilgili davaları, iç hukuk yolları tüketilmeden, AİHM'ne başvuruyoruz" ifadesini kullanarak, son açıklanan demokratikleşme paketinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün polis iznine bağlandığını ileri sürdü.

Sarısülük, Korkmaz ve Cömert aileleri Strasbourg'da

Açıklamaya, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ile olaylarda yaşamını kaybeden Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert'in ailesi ve avukatları da imza koydu. Başvuru sırasında ayrıca, Ankara'da hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi ve kardeşi Mustafa ile Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de hazır bulundu