Gezi direnişçilerini döven polisler: Cop yetersizdi, demir çubuk taşıdık

Antalya'da Gezi Parkı direnişine katılan 3 genci dövdüğü kamera görüntülerine yansıyan polislerin kimlikleri görevlendirme çizelgeleri ve görüntüler üzerinden tespit edilirken sopalı, taşlı, demir çubuklu fotoğrafları ortaya çıkan polislerin, "Cop yetersiz kaldı sopa ve demir çubuk taşıdık. Fakat protestoculara sopalarla müdahalemiz olmadı" dediği öğrenildi.

Antalya’da Gezi Parkı eylemlerine katılan protestoculara kanunlara aykırı olarak müdahale eden polislere ilişkin açılan soruşturma süreci devam ederken polis ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) müfettişleri arasında geçen ilginç diyaloglar kamuoyuna sızmaya başladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Antalya Çallı semtinde 3 Haziran sabahı yaşanan Gezi Parkı eylemlerinde protestoculara sopa, taş ve demir çubuklarla müdahale eden polislerle 2 Haziran sabah karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi kapalı otoparkında birisi kadın 3 genci döven üniformalı 17 polis hakkında yürütülen soruşturma son aşamaya geldi.

Sopalı, taşlı, demir çubuklu fotoğrafları ortaya çıkan polislerin, "Cop yetersiz kaldı sopa ve demir çubuk taşıdık. Fakat protestoculara sopalarla müdahalemiz olmadı" dediği öğrenildi.

Müfettişlerin ise polislere, "Sizi kim görevlendirdi? Sopa, demir çubuk taşırken sizi uyaran olmadı mı" sorularını yönelttiği, bu sorularla süreç içinde amir sıfatı taşıyan memurların olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Eğer olaylar içinde amir sıfatı taşıyan isimler yer alırsa hazırlanan soruşturma dosyası EGM Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilecek.



Farklı soru ve deliller



İki ayrı olayın soruşturması Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından görevlendirilen iki müfettiş tarafından yürütülürken, görüntü ve fotoğraflar aracılığı ile kimlik tespitleri yapılan polislerin ifadeleri alınmaya başladı. EGM müfettişleri iki ayrı olay için farklı soru ve delillerle soruşturma dosyasını hazırlıyor.



İfadeler önemli



Sopalı, taşlı ve demir çubuklu polisler için başlatılan soruşturmada polislerin vereceği ifadeler büyük önem taşıyor. Eğer ifadeler kapsamında amirlerin talimatı ile olayın gerçekleştiği kanaatine varılır ve rütbesi başkomiserin üzerindeki isimler soruşturmaya dahil edilirse dosya EGM Yüksek Disiplin Kurulu tarafından incelenecek.



Görevlendirmelere bakıldı



Eğer amir sıfatı taşıyan isimler dosya içinde yer almazsa soruşturma dosyası Antalya Valiliği’ne gönderilecek. 3 genci dövdüğü kamera görüntüleri ile tespit edilen polislerin tespiti ise kamera görüntüleri ve görevlendirme çizelgeleri incelenerek yapıldı. Müfettişlerin gerekli görmesi halinde olayın yaşandığı otoparkta keşif yapılacak.



Müdahale etmedik



EGM Müfettişlerinin soruşturması devam ederken polislerin ifadelerine ilişkin kulis bilgileri de ortaya çıkmaya başladı. Sopalı, taşlı, demir çubuklu fotoğrafları kamuoyuna yansıyan polislerin ifadelerinde "Cop yetersiz geldiği için sopa ve demir çubuk taşıdık. Fakat protestoculara müdahalemiz olmadı" dediği öğrenilirken, müfettişlerin ise "Sizi kim görevlendirdi? Sopa, demir çubuk taşırken sizi uyaran olmadı mı" sorularını yönelttiği öğrenildi.



Adli süreç başlayabilir



Soruşturma sürecine ilişkin Hürriyet muhabirine bilgi veren üst düzey bir kamu görevlisi ise şu ifadeleri kullandı:

"İki olaya ilişkin çok titiz bir soruşturma yapılıyor. Olaylar içinde amir sıfatı taşıyan polisler yer alırsa dosya Ankara tarafından incelenecek. Ayrıca olaylarda adli suç tespiti halinde dosyalar ilgili savcılara yönlendirilecek ve iki ayrı kurum karar aşamasına dahil olacak. Tabii bu süreçte çıkacak kararlara itiraz hakkı da bulunuyor. Şu ana kadar ifade süreci çok hızlı bir biçimde yürütüldü, kimlikler tespit edildi. Ayrıntılar inceleniyor. Müfettişler fazla mesai yapıp bir an önce dosyayı hazırlamaya çalışıyor."