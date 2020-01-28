Gezi davasındaki kararlara Almanya'dan sert tepki

T24 Haber Merkezi

Almanya'nın en saygın ve etkili sivil toplum ve meslek örgütlerinden, dün Silivri'de görülen Gezi davasında 30. Ağır Ceza Mahkemesinin kararlarına ve özellikle Osman Kavala'nın yine tahliye edilmemesine çok sert tepki geldi.

Almanya Uluslararası Af Örgütü, Güzel Sanatlar Akademisi, Alman Kitap Yayıncıları Birliği, Almanya Gazeteciler Birliği, Türkiye – Almanya Kültür Forumu, Almanya PEN Merkezi, Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Örgütü'nün ortak bildirisinde Federal Hükümetin Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması talebinin yanısıra gazetecilerin ve kültür aktivistlerinin özgürce çalışabilmeleri için de sürekli çaba göstermesi istendi.

Gezi Davasının dünkü oturumunda olup bitenlerin ve Gezi iddianamesinin özetlendiği ortak bildiride, Başbakan Angela Merkel'in doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği kararın uygulanması ve Osman Kavala'nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için çaba göstermesi de çok vurgulu olarak talep edildi.