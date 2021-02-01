Gezi davasında daha önce beraat veren mahkeme, hızlı başladı: 8 isim için yurt dışına çıkış yasağı

T24 Ankara

Gezi davasında daha önce tüm sanıklar için beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesinin bu kararı bozması üzerine yeniden yargılamaya başlanacak olması nedeniyle “tensip tutanağı” hazırladı. Beraat kararını veren heyetin üyelerinin değiştiği mahkeme, tensiple birlikte, davanın 8 sanığı için yurt dışına çıkış yasağı koydu. Yeniden yargılanacak olan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci’nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, Yargıtay’dan da daha önce beraatle sonuçlanan “Çarşı” davasının akıbetini sordu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Gezi davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarını bozmuş, davanın sanıklarından Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında açılan yeni davanın araştırılarak, gerekirse bu davayla birleştirilmesini istemişti. İstinaf ayrıca, Gezi olayları nedeniyle daha önce Çarşı grubu hakkında açılan ve beraatle biten davanın Yargıtay’daki dosyasının akıbetinin sorulmasını, gerekirse bu dava için de “birleştirme” kararı alınması gerektiğini belirtmişti. Eleştirilere ve Gezi davasının “torba davaya” dönüştürülmek istenildiği yorumlarına yol açan bu bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptı (davaya başlama tutanağı) hazırladı.

Heyet değişti, karar çıktı

Geçen sürede İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, daha önce beraat kararı veren üyelerinin yerine yeni isimler atanmıştı. Yeni heyet, tensip zaptında, duruşmalara henüz başlanmadan, davanın 8 sanığı için yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı. Mahkeme, sanıklar Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci’nin yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Cezaevinde, hakkındaki yeni dava kapsamında tutuklu bulunan Kavala’nın da duruşma gününe hazır edilmesi kararı verdi.

Yargıtay’dan kararı istedi

Mahkeme, istinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda Yargıtay’dan Çarşı davasının akıbetinin sorulmasına ve dosya örneğinin istenilmesine de karar verdi.

21 Mayıs’ta duruşma

Mahkeme, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mayıs’ta ilk duruşmanın yapılmasını kararlaştırdı.

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