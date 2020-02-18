Gezi davası kararını dünya basını böyle gördü

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Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanığın onunun haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etmesi dünya basınında yer buldu.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu haberde Gezi davasının bugün görülen duruşması "sembol bir duruşma" olarak nitelendirildi. Reuters'ın abonesi olan binlerce medya kuruluşuna gönderdiği haberde Kavala'nın tutukluluğunun Türkiye'nin batılı müttefikleri ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirildiği hatırlatıldı.

New York Times'ın Pulitzer ödüllü İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall da "sembol dava" ifadesini kullandı. Gall, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davada yargılananlara verdiği desteğe dikkat çekti.

Fransız haber ajansı AFP ve ABD haber ajansı Associated Press de davada çıkan kararı son dakika koduyla abonelerine duyurdu. Associated Press'in haberinde, " Devlet kayıtlarına göre yaklaşık 3.6 milyon kişi Gezi Parkı Protestoları'na katıldı ve binlerce kişi yaralandı. Polis biber gazı kullandı ve çoğunlukla barışçıl olan protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı" ifadeleri yer aldı.