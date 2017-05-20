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Gezi aileleri Gülmen ve Özakça'ya destek için açlık grevine başlıyor

RedHack soruşturması kapsamında 11 gün gözaltında tutulan Taylan Kulaçoğlu da açlık grevine bir hafta sürekli-dönüşümsüz olarak destek vereceğini açıkladı

20 Mayıs 2017 22:54

Gezi aileleri ve yaralıları Ankara’da açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için birer gün açlık grevleri ile 1 hafta boyunca dayanışma nöbetinde olacaklarını duyurdu. RedHack soruşturması kapsamında 11 gün gözaltında tutulan Taylan Kulaçoğlu da açlık grevine bir hafta sürekli-dönüşümsüz olarak destek vereceğini açıkladı. 

Gezi Şehit ve Gazileri Platformu tarafından yapılan duyuruda "Nuriye ve Semih'in açlığına ses vermek ve işi elinden alınan emekçilerle dayanışmak için 21 Mayıs (yarın) açlık grevi destek nöbetine başlıyoruz" denildi. Duyuruda, yarın saat 12'de Kadıköy Çarşı Ayia Efimia kilise meydanında başlatılacak açlık grevi destek eylemi için destek çağrısı yapıldı.

 

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