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Yaşam

GEZEN: KUSTARICA ANTALYA'YA GELİNCE OLAY OLDU ANTALYA (A.A)

13 Ekim 2010 21:55

-GEZEN: KUSTARICA ANTALYA'YA GELİNCE OLAY OLDU ANTALYA (A.A) - 13.10.2010 - Tiyatrocu Müjdat Gezen, ''Emir Kusturica, Bursa ve İstanbul festivallerine de geldi. Ancak bir şey olmadı. Buraya gelince olay oldu'' dedi. Gezen, Atatürkçü Düşünce Derneği ile Antalya Sanat Etkinlikleri Platformunun (ANSAN) düzenlediği söyleşide, tiyatrolara yapılan devlet yardımlarına değinerek, ''Türkiye'de devlet ve Kültür ve Turizm Bakanlığının yardımlarını reddeden tek tiyatro Müjdat Gezen Tiyatrosudur'' dedi. Ünlü yönetmen Emir Kusturica ile ilgili protestoları da değerlendiren Gezen, ''Emir Kusturica, Bursa ve İstanbul festivallerine de geldi. Ancak bir şey olmadı. Buraya gelince olay oldu. Emir, burada çok güzel bir iş yapacaktı. Gençlere kurs verecekti. Gencecik çocuklar bundan mahrum kaldı'' dedi.

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