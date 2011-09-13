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Gezen, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Başbakan Erdoğan, "AK Parti'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği" iddiasıyla Müjdat Gezen aleyhine açtığı davayı kazandı.

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, "AK Parti'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği" iddiasıyla Müjdat Gezen aleyhine açtığı davayı kazandı.


Miliyet gazetesinin haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler ile kendisine ait internet sitesinde yazdığı yazıda, ''AK Parti'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği'' iddiasıyla Müjdat Gezen aleyhinde açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.


Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Gezen'in avukatı Turgut Kazan katıldı.


Avukat Sevencan, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini, karşı davanın ise reddini talep etti.


Avukat Kazan da müvekkili Gezen'in, anketleri eleştirdiğini ve anketleri eleştirirken hiç kimseye hakaret etmediğini savundu. Kazan davanın reddini istedi.


Başbakan Erdoğan'ın ise grup toplantısında müvekkili Gezen'in ''kişilik haklarını zedeleyecek'' şekilde konuştuğunu ileri süren Kazan, bu nedenle açtıkları karşı davanın kabulünü istedi.


Yargıç Adem Albayrak, davayı kısmen kabul ederek, Gezen'in, Başbakan Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.



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