Gezegenini 'yiyen' yıldız tespit edildi

T24 - Yörüngedeki Hubble uzay teleskobu, Samanyolu'nda bir gezegenin, çevresinde döndüğü güneş benzeri yıldızı tarafından "yutulmakta" olduğunu tespit etti.



Yıldızların yörüngelerinde dönen gezegenleri yutabildiklerini bilen astronomlar, ilk kez bu olayı böylesine açık "gördüler".



Yıldızı tarafından "yenen" gezegen çok uzak olduğu için, Hubble bu olayı fotoğraflayamadı. Bilim adamları, teleskobun verilerinin analizi ışığında bunun bir görüntüsünü oluşturdu.



İngiliz bilim adamları tarafından yapılan keşif, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.



Araştırmacılar, 1500 derecelik yüzey ısısıyla Samanyolu'nun bilinen en sıcak gezegeni olan Wasp-12b adlı gezegenin yıldızı tarafından tamamen yutulmasının, 10 milyon yıl içinde tamamlanabileceğini belirttiler.



Bu gözlemin Hubble'a geçen yıl eklenen "Cosmic Origins Spectrograph" adlı cihaz sayesinde yapılabildiğini kaydeden bilim adamları, gezegenin atmosferinin ısının ve yıldızının çekim gücünün etkisiyle şiştiğini ifade ettiler.