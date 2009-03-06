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Bilim / Teknoloji

Gezegen avcısı yarın yola çıkıyor

Kepler uzay aracı 7 Mart Cumartesi TSİ 05:49'da Cape Canaveral Uzay Üssünden uzaya fırlatılacağını belirtti.

06 Mart 2009 02:00

NASA'nın Kepler projesi yetkilileri, 1,03 ton ağırlığındaki Kepler uzay aracının bir Delta 2 füzesiyle 7 Mart Cumartesi TSİ 05:49'da Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssünden fırlatılacağını belirtti.

Gezegen avcısı yola çıkıyor - VİDEO

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi dışında Dünya'ya benzer ve yaşanabilir gezegenler arayışları çerçevesinde, Kepler adlı uzay aracını cumartesi günü fırlatacak.

NASA'nın Astrofizik Bölümü Direktörü Jon Morse, Güneş'in yörüngesine yerleşecek Kepler'in Dünya benzeri koşulların bulunabileceği gezegenlerin bulunması ve incelenmesi çabalarında ilk ve çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "gezegen avcısı Kepler" uzay aracına Samanyolu galaksisinde Dünya ölçütlerindeki gezegenlerin ne kadar sık olabileceğini anlamada büyük görev düştüğünü söyledi.

Samanyolu galaksisinin Cygnus-Lyra bölgesinde 3,5 yıl boyunca 100 binden fazla Güneş benzeri yıldızı inceleyecek olan Kepler'in yıldızlardan çeşitli uzaklıklarda Dünya ölçülerinde veya daha büyük yüzlerce gezegen bulması bekleniyor.

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