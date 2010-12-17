-GEYVE'DE AYI SALDIRISI: 3 YARALI SAKARYA (A.A) - 16.12.2010 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda bir ayının saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Belpınar köyünde yaşayan Serkan Gökdağ (21), Zeki Gökçeağaç (24) ve Hakan Yıldız (17) çıra yapmak üzere Kırık Orman Karasu mevkisindeki ormanlık alana gitti. 3 arkadaş çıra yaptıkları sırada bir ayının saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Gökdağ, Gökçeağaç ve Yıldız, telefonla köylülerden ve jandarmadan yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.