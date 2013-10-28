'Gey'lere cepten iletişim de yasak!

Türkiye'de 125 binin üzerinde kullanıcısı olan, akıllı telefon üzerinden erkek erkeğe tanışma uygulaması Grndr’a erişim 10 Eylül’de İstanbul Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nin ‘koruma tedbiri’ kararıyla engellenmişti.

Radikal’den Elif İnce'nin haberine göre, 26 Ağustos tarihli mahkeme kararında ‘eşcinsel üyelerin bulunduğu arkadaşlık sitesi’ olarak tanımlanan Grindr, A.C.Ç adlı şahsın ‘kişisel bilgilerinin rızası dışında kullanıldığı’ iddiası üzerine ‘fuhuş ve müstehcenlik içerdiğinden’ kapatılmış. Mahkeme kararına 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gerekçe gösterilmiş.

‘Ortadoğu’da en çok kullanıcı Türkiye’de’

Dünya genelinde ayda 6 milyon kişinin kullandığı uygulamanın yaratıcısı Joel Simkhai, kararın gerekçesini ilk kez öğrendiklerini belirterek kapatma kararını şöyle yorumladı: “Ortadoğu’da en çok kullanıcımız ülkenizde. Türkiye’de ayda ortalama 125 bin kişi Grindr kullanıyor. Ancak şu anda Grindr’ın mahkeme kararıyla yasaklı olduğu tek ülke de Türkiye. Grindr, Ortadoğu’da yüz binlerce erkek tarafından yalnızca tanışmak için değil, teknoloji sayesinde güvenli bir ortamda bilgi alışverişi ve dayanışma için de kullanılıyor. Eskiden kitaplar yakılırdı, günümüzdeyse ifade özgürlüğünü kısıtlamanın yolu insanların teknolojiye erişimini kesmek.”

Grindr ile birlikte karara dava açacak Ankara ’dan Kaos GL LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) derneğinin medya koordinatörü Ömer Akpınar, Grndr uygulamasında cinsel içerikli hiçbir resim paylaşılamadığını, profile koyulmak istenilen fotoğrafın ancak Grndr denetiminden geçip onaylandıktan sonra yüklendiğini belirtti.

Akpınar, “Türkiye’de eşcinsellik toplumda rahat yaşanabilen bir durum değil. Dolayısıyla internet LGBT’ler için önemli bir sosyalleşme ve bilgiye erişme aracı. Söz konusu LGBT’ler olunca sağlıkla ilgili bilgi veren siteler bile kapatılarak ifade ve iletişim özgürlüğü kısıtlanıyor” diye konuştu.

İnsan hakları ve bilişim hukuku uzmanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’a göre karar hem ifade özgürlüğünü hem de özel hayatı kısıtlıyor: “Bir kişi, isminin kullanılarak kişilik haklarının çiğnendiğini iddia ediyor, buna çözüm bulmak yerine müstehcenlik ve fuhuş gerekçesi ile siteye erişim engelleniyor. Kopya çeken bir öğrenci nedeniyle dersin kapatılması arasında ne kadar illiyet bağı varsa, burada da o kadar bir illiyet bağı var. Burada kişi benim adım haksız kullanılmış diyor, karara gerekçe gösterilen 5651 sayılı yasaya göre bu bir erişim engelleme sebebi olamaz. Ayrıca bu kararın savunma hakkı kullandırılarak verilmesi gerekir.”