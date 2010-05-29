Geyikler doğaya salındı

T24- Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Hüseyin Karaosmanoğlu, Pazarçayırı köyü mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya salınan geyiklerin bölgeye ayrı bir güzellik, renk katacağına inandıklarını söyledi.





Bölge halkından bu güzelliğe sahip çıkmalarını beklediklerini belirte Karaosmanoğlu, ''Bölgemizin güzelliği bu hayvanlarla çok daha artacaktır. Bu yıl bölgeye daha önce 6 geyik, bin 600 sülün saldık. 2006-2008 yılları arasında da salınan toplam geyik sayısı 29'' dedi.



Doğal hayatın her geçen gün zorlaştığına dikkati çeken Karaosmanoğlu, ''Hayvanların yaşam alanları büyük ölçüde azalıyor. Bilinçsiz avlanma, avcıların yeterli bilgiye sahip olmaması ve doğamızın tahrip edilmesiyle doğal hayatın parçası olan hayvanlar azalıyor. Bugün doğaya 10 geyik daha salacağız. Bölgemizde gezerken bu hayvanları göreceğiz. Kıymetini bilelim, bunlar bölgenin zenginliği olacak. Sadece geyiklerimiz değil, doğada gördüğünüz her şey bulunmaz nimettir'' diye konuştu.



ORKÖY Genel Müdürlüğü görevinden iki hafta önce Doğa ve Milli Parklar Koruma Genel Müdürlüğü görevine atandığını anlatan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Köylü arkadaşlar, özellikle Karadeniz'de arıcılar ayılardan şikayetçi. Ayılar kovanları tahrip ediyor. Her ürettiğinizde, hayvanların hakkını verin. Hayvanların hakkını vermezsen hayvan gelip alır. Eskiden ormanlarımızda yabani meyveler vardı. Karayemiş, kocayemiş, ahlat, armut, elma, yabani fındık, ayılar oralarda besleniyordu. Şimdi ormancı arkadaşlarımız sağ olsun tek tip orman yaptılar, dağlar çam oldu. Çamın altında da bir şey yetişmiyor. Ayı orada bulamayınca aşağıya doğru iniyor. Sakın ayılara dokunmayın. Köylülere söylüyorum, ayılar bizim için çok değerlidir. Eskiden köylünün yanındaydım, şimdi ayının yanındayım.''



Çevre ve Orman İl Müdürü Osman Çakmak ise yalnızca sanayi tesisleri, çevre kirliliğiyle uğraşan bir birim olmadıklarını, özellikle doğa koruma konusunda çeşitli faaliyetleri olduğunu bildirdi.



Çakmak, yaklaşık 24 dönümlük arazide tabiata uyumları sağlanarak salınan 10 geyikle bölgenin geyik popülasyonun artmasına katkı sağlayacaklarını savundu. Konuşmaların ardından Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri 6'sı erkek, 4'ü dişi 10 kızıl geyiği Pazarçayırı, Örnek ve Suadiye köyü sınırlarındaki ormanlık alana bıraktı.