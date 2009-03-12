T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Gevrek gevrek gülerek her yerimi aradı'

Aysun Kayacı, Hillary Clinton'ın korumalarıyla kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı ve olayın aslını anlattı.

12 Mart 2009 02:00

Aysun Kayacı, Hillary Clinton'ın korumalarıyla kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı ve olayın aslını anlattı.

Korumalarla tartıştı

Kayacı, ünlü olduğu için imtiyaz isteyen bir insan olmadığının altını çizerek habere konu olan durumun aslını Okan Bayülgen'in 'Sade Vatandaş' programında anlattı. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; kendisinin baştan aşağı aranmasına rağmen tam o sırada mekana gelen Pınar Kür'e gösterilen tavır karşısında şaşkınlık geçiren Kayacı, o an yaşananları şöyle aktardı:

Beni gevrek gevrek gülerek aradı

"Ne imtiyazları kabul ederim ne de tam tersi ibreti alem olsun diye ünlülere karşı bir tavır vardır onu kabul ederim. Gayet mutlu mesut aranırken ben, çok normal bir biçimde tam geçiyordum oradan giderken Pınar hanım ve (Kür) Müjde hanım (Ar) falan geldi. Pınar hanım da o takıları ve her şeyiyle en az benim kadar bipledi. Beni böyle gevrek gevrek gülerek, etrafa şovunu yaparak her yerimi arayan beyefendi Pınar hanıma 'Buyrunuz' dedi."

Amerikalı değil bir Türk polis tarafından arandığını belirten Aysun Kayacı, bu duruma tepkisini "Ben sadece kurumların ve kişilerin bizim üzerimizden 'Bakın işimizi ne kadar iyi yapıyoruz' maksatlı olarak, 30 yaşına gelen bir insan olarak izin vermem. Benim üzerime şov yapamaz" diyerek koydu.

Pınar Kür terörist olamaz

Okan Bayülgen, Aysun Kayacı'nın bu sözlerine esprili bir yorum getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pınar Kür'ün terörist olmayacağı kesin. İnsan bir bakışta anlar ve 'bu kadın terörist değil' der. Fakat anlaşılıyor ki, ben Aysun'dan hep şüphelenmişimdir, bunda bir anarşik durum var!"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24