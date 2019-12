'Gevrek gevrek gülerek her yerimi aradı'

Pınar Kür terörist olamaz

Kayacı, ünlü olduğu için imtiyaz isteyen bir insan olmadığının altını çizerek habere konu olan durumun aslını Okan Bayülgen'in 'Sade Vatandaş' programında anlattı. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; kendisinin baştan aşağı aranmasına rağmen tam o sırada mekana gelen Pınar Kür'e gösterilen tavır karşısında şaşkınlık geçiren Kayacı, o an yaşananları şöyle aktardı:"Ne imtiyazları kabul ederim ne de tam tersi ibreti alem olsun diye ünlülere karşı bir tavır vardır onu kabul ederim. Gayet mutlu mesut aranırken ben, çok normal bir biçimde tam geçiyordum oradan giderken Pınar hanım ve (Kür) Müjde hanım (Ar) falan geldi. Pınar hanım da o takıları ve her şeyiyle en az benim kadar bipledi. Beni böyle gevrek gevrek gülerek, etrafa şovunu yaparak her yerimi arayan beyefendi Pınar hanıma 'Buyrunuz' dedi."Amerikalı değil bir Türk polis tarafından arandığını belirten Aysun Kayacı, bu duruma tepkisini "Ben sadece kurumların ve kişilerin bizim üzerimizden 'Bakın işimizi ne kadar iyi yapıyoruz' maksatlı olarak, 30 yaşına gelen bir insan olarak izin vermem. Benim üzerime şov yapamaz" diyerek koydu.Okan Bayülgen, Aysun Kayacı'nın bu sözlerine esprili bir yorum getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:"Pınar Kür'ün terörist olmayacağı kesin. İnsan bir bakışta anlar ve 'bu kadın terörist değil' der. Fakat anlaşılıyor ki, ben Aysun'dan hep şüphelenmişimdir, bunda bir anarşik durum var!"